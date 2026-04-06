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Primera C: se conocieron los días de la séptima fecha para los clubes de la ciudad

Central Córdoba y Argentino jugarán el sábado ante Luján y Mercedes, respectivamente en la Primera C. Leones FC visitará a Muñiz, el próximo lunes

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

6 de abril 2026 · 19:49hs
Primera C: El equipo de José Previti ganó su primer partido ante Paraguayo y el sábado visitará a Mercedes a las 17. 

Primera C: El equipo de José Previti ganó su primer partido ante Paraguayo y el sábado visitará a Mercedes a las 17. 
Central Córdoba. El Charrúa perdió en sus últimas presentaciones Leones FC y Lamadrid. El sábado recibe a Luján a las 15.30.

Central Córdoba. El Charrúa perdió en sus últimas presentaciones Leones FC y Lamadrid. El sábado recibe a Luján a las 15.30.
Leones FC. El equipo de la familia Messi jugará el lunes ante Muñiz en la cancha de Atlas a partir de las 17. 

Leones FC. El equipo de la familia Messi jugará el lunes ante Muñiz en la cancha de Atlas a partir de las 17. 

Se conocieron los días para los tres equipos de la ciudad que participan en el torneo de la Primera C. Central Córdoba y Argentino saldrá a disputar sus respectivos encuentros el sábado con diferentes horarios. En Tablada, el Charrúa recibirá a Luján a las 15.30 y el Salaíto visitará a Mercedes a las 17.

Por su parte Leones FC de buen arranque en el primer torneo de AFA, jugará de visitante ante Muñiz, el lunes a las 15.30. Los dirigidos por Franco Ferlazzo marchan terceros con 9 unidades, detrás de General Lamadrid, líder del torneo con 12 puntos y Yupanqui con 11.

Central Córdoba y Argentino

El primero en salir a escena será Central Córdoba, el sábado ante Luján a partir de la 15.30. Los charrúas de un flojo andar en las primeras fechas, deberá cambiar el chip para levantar la producción. En seis fechas sólo rescató 6 puntos, con un triunfo, 3 empates y dos derrotas. Se ubica octavo en la Zona B.

En el segundo turno será para Argentino que visitará a Mercedes en provincia de Buenos Aires a partir de las 17 con la idea de sumar la segunda victoria al hilo y seguir escalando en la Zona A.

Leer más: Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Leones FC, el lunes ante Muñiz

El equipo de la familia Messi, el tercer equipo de Rosario jugará su partido, el lunes 13 de Abril visitando a Muñiz a partir de las 15.30 en el estadio Ricardo Puga del club Atlas.

Con 6 fechas disputadas, la producción de Leones FC en la cuarta categoría es buena. Ganó en dos oportunidades con idénticos resultados Claypole y Central Córdoba por 1a 0. Empató 3 veces y perdió ante Centro Español por 4 a 1 en Arroyo Seco.

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