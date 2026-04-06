Primera C: se conocieron los días de la séptima fecha para los clubes de la ciudad

Central Córdoba y Argentino jugarán el sábado ante Luján y Mercedes, respectivamente en la Primera C. Leones FC visitará a Muñiz, el próximo lunes

Leones FC. El equipo de la familia Messi jugará el lunes ante Muñiz en la cancha de Atlas a partir de las 17.

Central Córdoba. El Charrúa perdió en sus últimas presentaciones Leones FC y Lamadrid. El sábado recibe a Luján a las 15.30.

Primera C: El equipo de José Previti ganó su primer partido ante Paraguayo y el sábado visitará a Mercedes a las 17.

Se conocieron los días para los tres equipos de la ciudad que participan en el torneo de la Primera C . Central Córdoba y Argentino saldrá a disputar sus respectivos encuentros el sábado con diferentes horarios. En Tablada, el Charrúa recibirá a Luján a las 15.30 y el Salaíto visitará a Mercedes a las 17.

Por su parte Leones FC de buen arranque en el primer torneo de AFA, jugará de visitante ante Muñiz, el lunes a las 15.30. Los dirigidos por Franco Ferlazzo marchan terceros con 9 unidades, detrás de General Lamadrid, líder del torneo con 12 puntos y Yupanqui con 11.

El primero en salir a escena será Central Córdoba, el sábado ante Luján a partir de la 15.30. Los charrúas de un flojo andar en las primeras fechas, deberá cambiar el chip para levantar la producción. En seis fechas sólo rescató 6 puntos, con un triunfo, 3 empates y dos derrotas. Se ubica octavo en la Zona B.

En el segundo turno será para Argentino que visitará a Mercedes en provincia de Buenos Aires a partir de las 17 con la idea de sumar la segunda victoria al hilo y seguir escalando en la Zona A.

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Leones FC, el lunes ante Muñiz

El equipo de la familia Messi, el tercer equipo de Rosario jugará su partido, el lunes 13 de Abril visitando a Muñiz a partir de las 15.30 en el estadio Ricardo Puga del club Atlas.

Con 6 fechas disputadas, la producción de Leones FC en la cuarta categoría es buena. Ganó en dos oportunidades con idénticos resultados Claypole y Central Córdoba por 1a 0. Empató 3 veces y perdió ante Centro Español por 4 a 1 en Arroyo Seco.