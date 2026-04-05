Argentino resucitó en el torneo de Primera C y logro su primer triunfo en el torneo

Argentino venció por 2 a 0 a Deportivo Paraguayo en la sexta fecha del campeonato de Primera C y pudo sonreír por primera vez

Argentino se sacó la mufa de encima y pudo ganar por primera vez en el torneo de Primera C. Fue por 2 a 0 ante Deportivo Paraguayo, en el José Martín Olaeta, con goles de Manuel Correa y Facundo Aronna. De esta forma, el equipo de José Previti ahora suma seis puntos.

Con la obligación de ganar por primera vez Argentino desde el inicio salió decidido en busca del tanto en la etapa inicial para ganar en tranquilidad. Julián Andrada y Manuel Correa tomaron la rienda del equipo y el Albo jugó muy cerca del arco de los guaraníes.

A los 10' Andrada realizó una gran jugada personal y cuando se disponía a rematar, se cruzó el defensor visitante y la mandó al córner.

Sobre los 14' llegó una buena jugada colectiva. Dago Sánchez quedó con lapelota dentro del área, el delantero definió esquinado y el uno visitante la mandó al córner.

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Argentino era más y dueño de las acciones. A los 28' Luciano Fernández probó desde afuera del área y otra vez el golero visitante se quedó con el balón.

Y en el mejor momento del Albo llegó el golazo del colombiano Manuel Correa, quien con una estupenda definición clavó el 1 a 0.

En la contra, Argentino se durmió y Avalos solo ante Puppo definió muy débil lo que le permitió al guardavalla local se quedó con el remate.

En los minutos finales del primer tiempo, el equipo de José Previti jugó tranquilo, cuidó la pelota y así se fue al descanso con un triunfo merecido.

El Sala comenzó mal el segundo tiempo

El complemento comenzó con la tonta expulsión de Andrada que vio la roja a los 52’ y dejó al Albo con 10 para jugar en resto del partido. En ese contexto, la visita tomó el control de las acciones, pero careció de ideas para romper el cerrojo que le puso el local.

Sobre los 68' en la primera incursión del Salaíto al campo de Deportivo Paraguayo. Llegó la gran combinación entre Dago Sánchez y Manuel Correa. El colombiano habilitó a Facundo Aronna y el delantero con remate suave estampó el 2 a 0.

Con el resultado a su favor, el local cuidó la pelota y jugó tranquilo en todas sus líneas. A los 77', llegó el codazo del recién ingresado Barreto sobre Ramírez y el árbitro Mateo Bocaccia le mostró la roja directa.

En el final, el trámite se hizo de ida y vuelta, pero ninguno de los dos llegó con peligro a los arcos. Y así llegó el triunfo de Argentino, que con mucha garra y actitud, se quedó con tres puntos importantes para salir del fondo la Zona A.

Formación de Argentino

Argentino formó con: Franco Puppo; Manuel Báez (87’ Facundo Velazco), Bruno Cabrera, Diego Ramírez y Luciano Fernández; Juan Cisneros (87’ René González), Manuel Correa, Julián Andrada y Dago Sánchez (81’ Carlos Raga); Facundo Aronna (81’ Milton Espíndola) y Wilfrán Orejuela (63’ Joaquín Galimberti).

Suplentes: Francisco Olivera, Ignacio Valles, Tomás Ávalos, Facundo Velasco, Joaquín Galimberti, Carlos Raga, René González, Milton Espíndola y Kevin Schmidt.

DT: José Previti

Goles: 34’ Manuel Correa (A) y 69’ Facundo Aronna (A)

Expulsados: 52’ Julián Andrada (A) y 77’ Thiago Barreto (DP).

Los excombatientes fueron ovacionados en el Olaeta

Un emotivo momento se vivió ante de comenzar el encuentro entre Argentino y Deportivo Paraguayo. Ambos planteles y los árbitros le realizaron el pasillo como homenaje a los excombatientes de Malvinas al cumplirse 44 años de aquel 2 de abril de 1982. Todo el estadio Olaeta con un cerrado aplauso reconoció a los excombatientes.

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Fotos: Marcelo Bustamante / La Capital