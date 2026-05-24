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Argentino logró un gran empate en la visita al líder Berazategui jugando con uno menos

Argentino, en el último lugar de su zona, visitó al puntero Berazategui, le echaron a uno en el primer tiempo que terminó perdiendo, lo empató y pudo ganarlo

24 de mayo 2026 · 16:06hs
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Argentino necesitaba empezar a cosechar en grande y lo intentó en el contexto más difícil. Es que venía último en la zona A de la Primera C y visitaba al líder Berazategui. Y pese a jugar desde los 35' con uno menos por la roja a Tiago Celes, le empató 2 a 2 y pudo ganarlo.

Argentino sigue último en la zona A y no logra ganar desde hace 6 fechas. Pero al menos da la talla y no se va con las manos vacías. De hecho, empató en 5 de esas ocasiones y ahora lo hizo nada menos que de visitante del líder Berazategui, y jugando casi una hora con uno menos. No solo remontó dos veces la desventaja, sino que después del 2 a 2 se lamentó por los contragolpes desperdiciados que le hubieran dado algo más.

En todo caso, sirve para que este equipo de José Previti tenga una nueva chance, para lograr plasmar en las redes contrarias lo que viene insinuando desde que se inició el torneo. Ahora que pasaron 13 fechas, hay que dejarlo fluir.

La cosa no había empezado para el Salaíto, que sufrió en la primera llegada franca del local. Gran pase de Benítez para el Chino Fernández y definición sin oposición de Olivera a los 13’.

Pero Argentino mostró enseguida que no había ido a regalarse al Norman Lee. Carlos Raga armó una buena acción por derecha y Dago Sánchez lo empató a los 16’.

Argentino a partir de ahí empezó a manejarse con el nerviosismo local, pero Tiago Celes, el reemplazante de Diego Ramírez, ya tenía amarilla, cometió una falta cerca del área a los 35’ y el juez le mostró la otra. Exagerada, pero una imprudencia que le costó caro.

Faltaba mucho y encima el Naranja armó una buena acción con la trepada de Miño por derecha y el Chino Benítez hizo el resto, maniobrando bien dentro del área y venciendo la estirada de Olivera, al final del primer tiempo.

Parecía que se venía la noche para Argentino, pero Previtti solo hizo un cambio para que el equipo no se desorganice (sacó un delantero y metió un defensor) y a partir de ahí fue por el empate. Que consiguió con Julián Andrada a los 12’ del complemento, luego de un rebote que dio el arquero tras un ingreso de Quito Orejuela.

Desde ahí Argentino dispuso de muchas ocasiones para liquidarlo de contra pero se apresuró y definió siempre mal, acaso uno de los males que afecta a este equipo de muy buen pie. Por eso no se llevó la victoria, y no dio un batacazo mayor. Pero pisó fuerte, se hizo respetar y puedo empezar de nuevo.

Lo que pasó en el Normal Lee

88' Se lo perdió de nuevo Quito Orejuela, entrando solo por izquierda pateó afuera.

65' A Quito Orejuela parecieron tomarlo dentro del área en otra contra pero no dieron penal.

62' Otra corrida en solitario de Dago Sánchez, que la tiró afuera al pisar el área.

58' Nueva contra de Argentino, mano a mano Quito Orejuela, que la tiró increíblemente afuera. Era el tercero.

57' GOL DE ARGENTINO. Con uno menos y de contragolpe, primero el arquero le tapó el gol a Wilfrán Quito Orejuela y en el rebote convirtió Julián Andrada.

42' GOL DE BERAZATEGUI. Miño mandó un gran centro abajo, Benítez la paró, se fabricó el espacio y marcó el segundo.

35' Roja a Tiago Celes por doble amarilla.

28' Olivera salva su valla ante otra arremetida de Cuellar.

18' Casi hace el segundo el local, tras gran jugada de Benítez y Fernández, que Cejas sacó justo al córner.

16' GOL DE ARGENTINO. Gran pase de Andrada para Raga, dos enganches del delantero y pase-gol para que Dago Sánchez.

14' GOL DE BERAZATEGUI. Gran pase de Benítez para el Chino Fernández y definición sin oposición de Olivera.

>>Leer más: Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Las formaciones de Berazategui y Argentino

Berazategui: Joaquín Pucheta; Bruno Miño (75' Thiago Benítez), Juan Pablo Serrizuela, Braian Robles y Ariel Vera; Luciano Cuella, Guillermo Santillán (75' Alexis Godoy), Nahuel Pombo y Brian Duarte; Gustavo Fernández y Braian Benítez. DT: Juan José Serrizuela

Argentino: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Tiago Celes, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Dago Sánchez, Manuel Correa, Julián Andrada (80' René González) y Wilfrán Quito Orejuela; Juan Cruz Cisneros (76' Diego Albornoz) y Cargas Raga (43' Juan Ignacio Braña). DT: José Previtti. Suplentes: Franco Puppo, Luciano Fernández, Joaquin Galimberti, Milton Espíndola, Facundo Aronna y Octavio Rubart.

Goles: 13' G. Fernández (B); 16' D. Sánchez (A); 38' B. Benítez (B) y 57' Andrada (A)

Expulsado: 35' Celes (A)

Estadio: Norman Lee (Berazategui)

Árbitro: Guido Mascheroni

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