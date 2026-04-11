Primera C: Central Córdoba no pasó del empate ante Luján y sigue sin ganar en el Gabino Sosa

En su cuarta presentación como local, el Charrúa igualó 0 a 0 y todavía no pudo sumar de a tres ante su gente en 2026.

Central Córdoba igualó ante Luján en Rosario y lleva seis partidos sin ganar en la Primera C.

Central Córdoba igualó 0 a 0 ante Luján en la séptima fecha del campeonato de Primera C . Los charrúas, que todavía no pudieron ganar de local en el año, ahora suman seis partidos sin triunfos con cuatro empates y dos derrotas, y llevan tres cotejos sin hacer goles.

Obligado por ganar por primera vez en el Gabino Sosa y a su vez recuperarse de las dos derrotas consecutivas, el Matador salió decidido a jugar en el campo de Luján con la idea de abrir el marcador rápidamente y tuvo al Pato Sánchez, quien cumplió 150 partidos en el club como el abanderado de cada ataque charrúa.

Los primeros 20 minutos, el local tuvo la pelota, jugó en terreno del equipo de la Basílica. Pero careció de ideas para romper la frágil defensa visitante. Recién fue a los 23' llegó el primer tiro al arco de Lujan por intermedio de Pizzio y el balón pasó muy cerca del travesaño.

La visita, con muy pocas ideas, se las ingenió para llegar al arco del equipo local. A los 32' Seguer remató desde afuera del área y Matías Giroldi se quedó con el tiro muy anunciado.

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Pero la última del primer tiempo fue a favor de los de Tablada, ya que a los 38', Brian Otero sacó un potente remate y el guardavalla visitante no tuvo problemas para hacerse del balón.

En el segundo tiempo tampoco se lastimaron

El complemento comenzó a todo ritmo porque los dos equipos salieron decididos a cambiar la floja imagen que tuvieron en la etapa inicial. A los 47', Otero mandó un centro al corazón del área y de palomita Altamura reventó el travesaño.

Pero en la contra, la visita llegó dos veces con peligro con los remates de Ramos Salgado y Seguer que encontró muy bien parado al golero Giroldi. Los minutos pasaron, el trámite se hizo ida y vuelta, pero ninguno de los dos equipos fue claro en los metros finales.

Sobre los 73', llegó el soberbio cabezazo de Dopazo para Lujan y Giroldi en gran reacción se quedó con el balón. Y otra vez a los 85' , Giroldi se quedó con el mano a mano ante el potente remate de Dopazo.

El final llegó, Central Córdoba no pudo ganar y dejó una vez más una opaca imagen. En su próximo compromiso recibirá a Centro Español.

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Formación de Central Córdoba

El equipo de Daniel Teglia y Diego Acoglanis formó con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Stéfano Pizzio (62' Luca Pasinato); Marcos Córdoba (75' Santiago Arduino), Facundo Galli (75' Nery Domínguez), Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Brian Otero (75' Gino Albertengo) y Renzo Altamura.