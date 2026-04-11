La Capital | Ovación | Central Córdoba

Primera C: Central Córdoba no pasó del empate ante Luján y sigue sin ganar en el Gabino Sosa

En su cuarta presentación como local, el Charrúa igualó 0 a 0 y todavía no pudo sumar de a tres ante su gente en 2026.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

11 de abril 2026 · 17:45hs
Central Córdoba igualó ante Luján en Rosario y lleva seis partidos sin ganar en la Primera C.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Central Córdoba igualó ante Luján en Rosario y lleva seis partidos sin ganar en la Primera C.

Central Córdoba igualó 0 a 0 ante Luján en la séptima fecha del campeonato de Primera C. Los charrúas, que todavía no pudieron ganar de local en el año, ahora suman seis partidos sin triunfos con cuatro empates y dos derrotas, y llevan tres cotejos sin hacer goles.

Obligado por ganar por primera vez en el Gabino Sosa y a su vez recuperarse de las dos derrotas consecutivas, el Matador salió decidido a jugar en el campo de Luján con la idea de abrir el marcador rápidamente y tuvo al Pato Sánchez, quien cumplió 150 partidos en el club como el abanderado de cada ataque charrúa.

Los primeros 20 minutos, el local tuvo la pelota, jugó en terreno del equipo de la Basílica. Pero careció de ideas para romper la frágil defensa visitante. Recién fue a los 23' llegó el primer tiro al arco de Lujan por intermedio de Pizzio y el balón pasó muy cerca del travesaño.

La visita, con muy pocas ideas, se las ingenió para llegar al arco del equipo local. A los 32' Seguer remató desde afuera del área y Matías Giroldi se quedó con el tiro muy anunciado.

>>> Leer más: Escándalo en un avión: un futbolista dijo que había una bomba y se lo llevaron preso y esposado

Pero la última del primer tiempo fue a favor de los de Tablada, ya que a los 38', Brian Otero sacó un potente remate y el guardavalla visitante no tuvo problemas para hacerse del balón.

En el segundo tiempo tampoco se lastimaron

El complemento comenzó a todo ritmo porque los dos equipos salieron decididos a cambiar la floja imagen que tuvieron en la etapa inicial. A los 47', Otero mandó un centro al corazón del área y de palomita Altamura reventó el travesaño.

Pero en la contra, la visita llegó dos veces con peligro con los remates de Ramos Salgado y Seguer que encontró muy bien parado al golero Giroldi. Los minutos pasaron, el trámite se hizo ida y vuelta, pero ninguno de los dos equipos fue claro en los metros finales.

Sobre los 73', llegó el soberbio cabezazo de Dopazo para Lujan y Giroldi en gran reacción se quedó con el balón. Y otra vez a los 85' , Giroldi se quedó con el mano a mano ante el potente remate de Dopazo.

El final llegó, Central Córdoba no pudo ganar y dejó una vez más una opaca imagen. En su próximo compromiso recibirá a Centro Español.

>>> Leer más: Argentino pagó muy caro un error del arquero y sufrió una nueva derrota en la Primera C

Formación de Central Córdoba

El equipo de Daniel Teglia y Diego Acoglanis formó con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Stéfano Pizzio (62' Luca Pasinato); Marcos Córdoba (75' Santiago Arduino), Facundo Galli (75' Nery Domínguez), Joaquín Messi y Cristian Sánchez; Brian Otero (75' Gino Albertengo) y Renzo Altamura.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka  sufrió en el complemento pero valoró lo hecho por Newells.

Frank Kudelka: "El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento"

El once de Frank Kudelka para Newells en Santiago del Estero.

El mejor de Newell's ante Central Córdoba: el pibe Russo estuvo un escalón arriba por regularidad

El primero de Newells. Franco García celebra su gol y le agradece a Saúl Salcedo, que lo asistió.

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Facundo Guch supera la marca durante el partido de Newells en Santiago del Estero.

Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Ver comentarios

Las más leídas

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Netflix: tres películas recomendadas para ver durante el fin de semana

Netflix: tres películas recomendadas para ver durante el fin de semana

Lo último

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

Argentino pagó muy caro un error del arquero y sufrió una nueva derrota en la Primera C

Argentino pagó muy caro un error del arquero y sufrió una nueva derrota en la Primera C

Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

La policía de Santa Fe detuvo a un presunto criminal vinculado al "Frentudo" Fernández cuando Eduardo Hertz hacía de local ante Hughes por la Liga Regional Sur

De narco a ayudante de campo: la historia del prófugo que se escondió en un club de pueblo

Por Gonzalo Santamaría
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables
La ciudad

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Netflix: tres películas recomendadas para ver durante el fin de semana

Netflix: tres películas recomendadas para ver durante el fin de semana

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Ovación
Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

Central viajó con una ausencia importante: Di María será preservado para la Copa Libertadores

Rugby Urba: en un duelo de necesitados, Plaza se equivocó menos y volvió a la senda del triunfo

Rugby Urba: en un duelo de necesitados, Plaza se equivocó menos y volvió a la senda del triunfo

Fabián Noguera concentra con el plantel de Newells por primera vez en el año

Fabián Noguera concentra con el plantel de Newell's por primera vez en el año

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables
La ciudad

Vuelve el sol, pero apenas por un rato: se viene una seguidilla de días inestables

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Falsas denuncias: convocan a una movilización a Tribunales por las infancias judicializadas

Falsas denuncias: convocan a una movilización a Tribunales por las infancias judicializadas

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

Por Alejo Vercesi
En Foco

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"