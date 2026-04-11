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Argentino pagó muy caro un error del arquero y sufrió una nueva derrota en la Primera C

Perdió 1 a 0 contra Mercedes como visitante sobre el final y sumó su cuarta caída en los primeros siete cotejos.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de abril 2026 · 19:14hs
Argentino no pudo hilvanar otro triunfo en el campeonato de Primera C.

Argentino no pudo hilvanar otro triunfo en el campeonato de Primera C.

Argentino pagó caro un error de su arquero Franco Puppo en los últimos minutos del partido y perdió 1 a 0 contra Mercedes por la 7ª fecha del torneo de Primera C. De esta forma, los rosarinos acumularon su tercera caída en los primeros siete cotejos del campeonato.

El Sala llegaba al estadio de la Liga Mercedina con la misión de rubricar lo que hizo en su presentación anterior en la victoria por 2 a 0 ante Deportivo Paraguayo en el Olaeta, en lo que fue su único triunfo en 2026.

La parada no era sencilla. Porque Mercedes, que había arrancado con dos triunfos el torneo (Justo José de Urquiza por 2 a 0 como visitante y Centro Español por 1 a 0 como local), después no pudo ganar más y llegaba a este partido obligado por esos cinco cotejos en fila sin triunfos.

El comienzo del partido fue el esperado. Con Mercedes más adelantado en el terreno y Argentino esperando su momento. A los 3’ el local casi abre el marcador con un remate de Juan Manuel López.

>>> Leer más: Primera C: Central Córdoba sigue sin ganar en el Gabino y no pasó del empate ante Luján

Los dirigidos por Oscar Mena basaron su ataque por el lado derecho. Donde su lateral, Máximo Chan, era un delantero más y junto a Chaparro y Sánchez Olmos marcaban superioridad numérica ante Luciano Fernández.

Los de José Previti, en el primer tramo del partido notaron la ausencia de Manuel Correa. Con el correr de los minutos, Argentino comenzó a soltarse y perdió un poco el miedo escénico. Cisneros comenzó a trasladar más el balón y Quinto comenzó por el sector izquierdo a generar fútbol.

Esto le permitió al Sala generar en los últimos quince minutos tres pelotas paradas con todo lo que significa eso en esta categoría. Aunque la más clara fue a los 45’ con un remate de Aronna que se fue besando el palo izquierdo del arquero.

El Sala comenzó mejor en la segunda mitad

La segunda mitad comenzó con el mismo formato que el final del primer tiempo. Con un Argentino más audaz en busca del triunfo. A los 49’ tras un centro de Quinto, Galimberti casi la pellizca en el área chica, pero no pudo marcar.

Esta jugada motivó a los de Previti a seguir yendo en busca del arco rival y desconcertó al equipo local, que comenzó a tener más cuidados en defensa.

Aunque el juego de Argentino fue de mayor a menor en el complemento. El ritmo físico del partido le fue pasando factura y el equipo local arriesgó más.

Los rosarinos paulatinamente se fueron enamorando del empate, algo que no se veía con malos ojos porque siempre es importante sumar.

Pero a los 84’, en una jugada que se inició en un lateral, llegó el infantil error del arquero Franco Puppo, quien no pudo contener una pelota muy fácil que le terminó rebotando en el cuerpo y le quedó servida a Franco Origosa, quien puso el 1 a 0 para el equipo local que a la postre fue definitivo.

Formación de Argentino

El Salaíto formó con: Franco Puppo, Joaquín Cejas, Diego Ramírez, Bruno Cabrera y Luciano Fernández (59’ Thiago Bartalini); Juan Cisneros y Diego Albornoz (59’ René González); Joaquín Galimberti (70’ Carlos Raga), Dago Sánchez (85’ Kevin Schmidt) y Wilfrán Quinto; Facundo Aronna (71’ Milton Espíndola).

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