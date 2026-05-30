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Nuevas formas de vivir el Caribe mexicano

Bahia Principe Hotels & Resorts presentó en Riviera Maya una segmentación de experiencias pensada para distintos perfiles de viajeros, entre propuestas enfocadas en la aventura, el bienestar y el descanso

30 de mayo 2026 · 12:34hs
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Nuevas formas de vivir el Caribe mexicano

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Nuevas formas de vivir el Caribe mexicano

La forma de viajar cambió en los últimos años y la hotelería comenzó a transformarse para acompañar nuevas expectativas de los turistas. El clásico esquema de vacaciones all inclusive centradas únicamente en el descanso fue dando paso a propuestas más flexibles, donde ganaron espacio las experiencias personalizadas, el bienestar, la conexión con el entorno y las actividades vinculadas con la naturaleza y la cultura local.

En el Caribe mexicano, esa evolución también empieza a reflejarse en la manera en que los hoteles organizan sus propuestas para distintos perfiles de viajeros.

En ese contexto, Bahia Principe Hotels & Resorts presentó en México una renovación de marca y una nueva segmentación pensada para responder a diferentes maneras de vivir las vacaciones en Riviera Maya. La cadena reorganizó sus hoteles bajo dos conceptos diferenciados: Explore y Escape.

Dos conceptos para cada viajero

La propuesta Explore está orientada a quienes buscan viajes más dinámicos, con entretenimiento, actividades y contacto permanente con el entorno. Dentro de esta categoría se encuentran Explore Tulum, Explore Cobá y Explore Akumal, ubicados en distintos puntos de Riviera Maya y pensados para combinar playa, excursiones y experiencias fuera del hotel.

La idea es que la estadía también funcione como punto de partida para descubrir cenotes, parques naturales, reservas ecológicas o sitios arqueológicos vinculados con la cultura maya.

Cada hotel desarrolla además un perfil propio. Explore Tulum está más enfocado en las vacaciones familiares y las propuestas recreativas. Explore Cobá incorpora actividades al aire libre y experiencias vinculadas con la aventura, mientras que Explore Akumal combina naturaleza, bienestar y tranquilidad frente al Caribe.

La propuesta para adultos

Por otro lado, la línea Escape propone un concepto diferente, enfocado exclusivamente en adultos y pensado para quienes priorizan el descanso, la privacidad y una experiencia más relajada.

Dentro de esa categoría aparecen Escape Tequila y Escape Sian Ka'an, hoteles donde el foco está puesto en la desconexión, el bienestar y los ambientes tranquilos.

Mientras Escape Tequila apuesta a una experiencia más social y vinculada con el ocio para adultos, Escape Sian Ka'an desarrolla un perfil asociado al relax y el contacto con la naturaleza.

Una tendencia en la hotelería global

La renovación presentada por la cadena acompaña una transformación más amplia que atraviesa actualmente al turismo internacional. Hoy muchos viajeros ya no eligen solamente un destino, sino también una manera específica de vivirlo.

En lugares como Riviera Maya, donde conviven playa, naturaleza, gastronomía y propuestas culturales, la posibilidad de personalizar la experiencia comenzó a ganar cada vez más importancia dentro de la industria hotelera.

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