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Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Riviera Maya se consolidó como uno de los destinos más completos de la región con una oferta turística que se extiende más allá del descanso frente al mar

30 de mayo 2026 · 12:30hs
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Mucho más que playa: nuevas formas de descubrir el Caribe mexicano

Durante años, Riviera Maya logró consolidarse como una de las regiones más elegidas del Caribe por viajeros de distintas partes del mundo. Pero detrás de las imágenes clásicas de playas y mar turquesa, el destino fue construyendo una propuesta mucho más amplia, donde el viaje puede combinar descanso, naturaleza, gastronomía, cultura y actividades para diferentes estilos de turistas.

Ubicada sobre la costa caribeña del estado de Quintana Roo, la región conecta destinos como Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum a través de una infraestructura turística que permite armar experiencias muy distintas dentro de un mismo viaje. Desde grandes resorts all inclusive hasta hoteles boutique rodeados de vegetación, Riviera Maya ofrece alternativas tanto para quienes buscan desconectarse unos días como para quienes prefieren vacaciones más activas.

Uno de los aspectos que más valoran quienes visitan el Caribe mexicano es justamente esa posibilidad de alternar ritmos. En una misma semana es posible pasar de jornadas tranquilas frente al mar a excursiones por reservas naturales, actividades acuáticas o recorridos vinculados con la historia y la cultura maya.

Cenotes y naturaleza

Los cenotes continúan apareciendo entre las experiencias más buscadas. Estos reservorios naturales de agua dulce, escondidos entre la selva, permiten descubrir escenarios muy diferentes a las playas tradicionales de la región. Algunos son abiertos y luminosos; otros, semi cerrados y rodeados de formaciones rocosas que transforman la visita en una experiencia casi escénica.

A eso se suman parques ecológicos, actividades náuticas, salidas de snorkel y excursiones hacia arrecifes o reservas naturales donde el contacto con el entorno ocupa un lugar central dentro del viaje.

La gastronomía también ganó protagonismo dentro de la experiencia turística. Riviera Maya incorporó en los últimos años una oferta cada vez más variada, donde conviven cocina mexicana tradicional, sabores del Caribe, propuestas internacionales y restaurantes que trabajan con productos locales y pescados frescos.

Playa del Carmen y Tulum

En ciudades como Playa del Carmen, además, el movimiento urbano aporta otro perfil al viaje. Restaurantes, bares, paseos comerciales y actividades culturales generan una dinámica diferente a la de los grandes complejos hoteleros y permiten combinar playa con vida nocturna o salidas gastronómicas.

Tulum, por su parte, continúa atrayendo a quienes buscan un entorno más relajado y vinculado con la naturaleza. Allí, las playas, las reservas ecológicas y las ruinas mayas frente al mar construyen una postal característica del Caribe mexicano.

La conectividad aérea fue otro de los factores que impulsó el crecimiento turístico de la región durante los últimos años. Las opciones de vuelos desde distintas ciudades argentinas y la amplia oferta hotelera facilitaron el acceso de viajeros que buscan desde escapadas en pareja hasta vacaciones familiares o viajes grupales.

Un destino en expansión

Con propuestas cada vez más diversificadas y escenarios naturales que siguen siendo uno de sus grandes atractivos, Riviera Maya mantiene su lugar entre los destinos más buscados del Caribe mexicano, especialmente para quienes buscan combinar descanso con experiencias diferentes dentro de un mismo viaje.

"Nos sorprendió la variedad de cosas para hacer. Pensábamos en un viaje más asociado a la playa y terminamos combinando excursiones, gastronomía y actividades todos los días. Hay mucho movimiento, pero al mismo tiempo lugares muy tranquilos para descansar" Mariana G., turista argentina que recorrió Riviera Maya junto a un grupo de amigos.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario, Copa Airlines opera la ruta Rosario-Cancún con conexión en Ciudad de Panamá, con diez vuelos semanales. Latam, en tanto, vuela hacia Cancún vía Lima, con tres frecuencias semanales.

Cuándo ir

Entre noviembre y abril se registra la temporada con clima más seco y temperaturas agradables, ideal para combinar playa y excursiones al aire libre.

Tips para aprovechar mejor el viaje

• Combinar distintas zonas permite vivir perfiles diferentes del destino. • Los cenotes suelen tener menor afluencia durante la mañana. • Conviene reservar excursiones populares con anticipación. • Llevar repelente y protector solar biodegradable para actividades naturales. • Muchos parques y reservas requieren calzado cómodo para recorridos largos.

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