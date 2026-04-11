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Básquet de la Rosarina: Caova se quedó con el clásico ante Tiro Suizo en la Superliga

En un partido emocionante, y en tiempo suplementario, el equipo de la avenida San Martín venció por 85 a 79 y sumó su primer triunfo.

11 de abril 2026 · 16:41hs
Caova ganósu primer partido en 2026 y se quedó con el clásico en la Superliga de Básquet.

Caova ganósu primer partido en 2026 y se quedó con el clásico en la Superliga de Básquet.

En el marco del quinto capítulo de la Superliga del básquet de la Rosarina, la noche del viernes tuvo su partido más destacado en el clásico que jugaron en la cortada Raffo entre Tiro Suizo y Club Atlético Olegario Víctor Andrade. El triunfo fue para los visitantes por 85 a 79.

El partido se tuvo que definir en tiempo suplementario. El Funebrero comenzó mucho mejor, pero Tiro Suizo comenzó a imponer condiciones y dar vuelta la historia. Cuando todo parecía que el clásico quedaba para los locales, la visita metió un parcial de 16 a 6 en los últimos minutos y forzó el tiempo extra.

El mismo tardó en comenzar por algunos inconvenientes que se dieron entre las dos hinchadas que colmaron el estadio y a pesar de las batallas dialécticas tuvieron un buen comportamiento. En los cinco minutos finales, Caova mandó desde el principio y con un Yago Taylor encendido, pudo cantar victoria por primera vez en 2026.

En el equipo dirigido por Andrés Malajovich Farruggia los goleadores fueron el debutante Juan Ignacio Fernández y Yago Taylor con 20 puntos. Lo siguió Gabriel Romano con 18. Mientras que para los de Leandro Noguerol hubo 21 tantos de Lucas de la Vega y 20 de Adan Roskopf.

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El resto de la Superliga de Básquet del viernes

En los restantes partidos de la jornada de viernes en el máximo nivel del básquet local, Provincial doblegó a Náutico por 92 a 79. Bautista Gobetti (22), Felipe Morello (18) y Thiago Simón (16) se destacaron en el Rojo, mientras que en los perdedores se destacaron Franco Falcone (20) y Gonzalo Garrofé (17).

Unión de Arroyo Seco continúa en la buena senda y superó por 93 a 84 a Regatas Rosario. Ignacio Alimena (26), Andrés Ottolini (20) y Lucio Grimauldo (18) anotaron para los locales, mientras que en la visita hubo 23 de Santiago Escobar y la misma cantidad de Iván Cardona.

Por su parte, Rosario Central, como visitante, con 19 de Alejo Paoloni, 18 de Matías Martínez y 15 de Mauro Burgos, le ganó por 82 a 74 a Atlantic Sportsmen 16 de Julián García, 13 de Gianluca Di Filippo y 11 de Matías Quiroga.

Finalmente, Sportivo América se impuso a Alumni de Casilda en un duelo de bajo goleo por 68 a 61. En América hubo 21 de Daniel Gauna y 11 de Pablo Feder, mientras que en el Alazán anotaron 15 Andrés Aran y 11 Román Mercé.

Esta quinta fecha continúa el domingo con Sportsmen Unidos versus Unión y Progreso y el martes 14 cierran El Tala ante Gimnasia.

La tabla de la Superliga

Los récords son los siguientes: Unión de Arroyo Seco 4-1, Temperley 4-1, Provincial 4-1, Sportsmen Unidos 4-0, Gimnasia 4-0, Alumni 3-2, Rosario Central 3-2, Atalaya 2-3, Atlantic Sportsmen 2-3, Sportivo América 2-3, El Tala 2-2, Náutico 1-4, Regatas Rosario 1-4, Club Atlético Olegario Víctor Andrade 1-4, Unión y Progreso 1-3 y Tiro Suizo 0-5.

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