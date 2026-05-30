Los pasajeros que compren las categorías más baratas solo podrán subir a bordo un bolso pequeño. El equipaje de mano pasa a ser un servicio adicional pago

# Aerolíneas Argentinas ajusta sus tarifas y el carry on deja de ser gratuito

Viajar con una mochila chica y sumar servicios a medida. Ese modelo, instalado desde hace años por las aerolíneas low cost , empieza a consolidarse también en la línea de bandera . Aerolíneas Argentinas modificó su política tarifaria para vuelos de cabotaje y dejó de incluir el equipaje de mano gratuito en los pasajes más económicos.

La nueva disposición alcanza a las tarifas "base" y "promo" , que desde ahora solo permiten llevar un artículo personal de hasta tres kilos , como una mochila pequeña, cartera o bolso. El tradicional carry on de cabina ( de hasta ocho kilos) deberá abonarse aparte.

Según explicó la compañía, el objetivo es ofrecer opciones más competitivas frente a las empresas low cost, que desde hace tiempo separan el valor del pasaje de servicios adicionales como equipaje, elección de asiento o embarque prioritario.

Condiciones para compras anteriores

La medida rige únicamente para tickets emitidos desde su entrada en vigencia, por lo que quienes compraron sus pasajes anteriormente mantendrán las condiciones originales.

El cambio representa, además, una transformación en la lógica de compra de los vuelos domésticos. Ya no alcanza con mirar únicamente el precio inicial del pasaje: el costo final dependerá de los servicios que cada pasajero necesite incorporar.

En ese esquema, las categorías superiores (plus, flex y premium) continuarán incluyendo equipaje de mano de hasta ocho kilos dentro de la tarifa.

La respuesta de la aerolínea

Desde Aerolíneas Argentinas sostienen que la decisión busca ampliar la oferta comercial sin perder competitividad en un mercado cada vez más sensible al precio. También remarcan que muchos pasajeros continúan eligiendo la empresa por factores como la conectividad, la frecuencia de vuelos y la amplitud de rutas.

Sin embargo, el anuncio generó cuestionamientos entre usuarios en redes sociales, donde varios viajeros reclamaron que la reducción de servicios debería reflejarse en una baja real en el valor de los pasajes.

El ajuste llega además en un contexto de aumento general de costos en el transporte aéreo. La suba internacional del combustible, junto con actualizaciones de tasas y servicios aeroportuarios, impactó en los precios finales de los vuelos tanto nacionales como internacionales durante los últimos meses.

Un mercado que se transforma

Así, el mercado aerocomercial argentino profundiza una tendencia que ya domina buena parte de la región: tarifas más segmentadas, pasajes iniciales más atractivos y un viajero que debe calcular cada detalle antes de subir al avión.

Con esta modificación, Aerolíneas Argentinas se acerca cada vez más al esquema comercial de las low cost, un modelo que redefine la experiencia de volar y cambia la manera en que los pasajeros comparan precios.

Qué incluye ahora cada tarifa

Tarifa base y promo

• Artículo personal de hasta tres kilos.

• El carry on se paga aparte (puede costar alrededor de $40.000, aunque puede variar según la ruta y la fecha del vuelo).

Tarifas plus, flex y premium

• Incluyen equipaje de mano de hasta ocho kilos.

• Mantienen condiciones más flexibles.