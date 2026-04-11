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Escándalo en un avión: un futbolista dijo que había una bomba y se lo llevaron preso y esposado

Por el gesto de un jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cuyo plantel viajaba a Buenos Aires, el vuelo fue demorado

11 de abril 2026 · 15:27hs
Emiliano Endrizzi

Emiliano Endrizzi, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que protagonizó un verdadero escándalo.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy debe jugar este domingo contra Agropecuario en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, por el torneo de la Primera Nacional. El plantel estaba por viajar este sábado al mediodía a Buenos Aires, pero el vuelo se canceló por un motivo insólito: el inesperado gesto de un futbolista.

Cuando los pajeros ya habían abordado la aeronave de la compañía Flybondi, entre ellos los jugadores del Lobo jujeño, y los auxiliares de vuelo estaban a punto de cerrar las puertas del avión, un futbolista tuvo un gesto que desencadenó un verdadero escándalo.

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El jugador es Emiliano Endrizzi, un defensor catamarqueño de 32 años con pasado en Instituto e Independiente Rivadavia. Juega en Gimnasia de Jujuy desde 2023.

Endrizzi y el resto de sus compañeros habían abordado un avión que los llevaría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para luego seguir viaje por tierra hasta Carlos Casares. Los procedimientos previos al vuelo estaban a punto de concluir y no faltaba mucho para que la aeronave comenzara a carretear.

Qué dijo Endrizzi cuando ya estaba en el avión

En ese momento, Andrizzi hizo algo inesperado. Gritó: "Bomba" y encendió las alarmas. El capitán del vuelo activó los protocolos para casos de emergencia y todos los pasajeros tuvieron que abandonar el avión.

A Andrizzi la broma no le salió gratis, ya que la policía de Jujuy abordó la aeronave y se lo llevó detenido. El jugador bajó del avión esposado.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo FO5181 que iba a partir desde el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán con destino a Aeroparque.

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Un pasajero contó: "El pasajero subió algo molesto por un problema con su equipaje y dijo algo como 'ahora todos vamos a volar por los aires'".

Algunas personajes reportaron en las redes sociales que el viernes había pasado algo similar en Jujuy, también en un vuelo de Flybondi, aunque sobre este caso no hay precisiones.

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