Primera C: Argentino viaja a Villa Devoto con la premisa de volver al triunfo ante Lamadrid

Argentino viaja a Villa Devoto con la premisa de borrar rápidamente la derrota que le propinó Estrella del Sur (2-1), en esta ocasión enfrentará este lunes a General Lamadrid a las 15.05 por la 5ª fecha de la Primera C y con el arbitraje de Gabriel Flores.

Pese a la derrota de la fecha pasada, los salaítos se ubican entre los siete equipos que están en zona de clasificación de reducido. El DT Daniel Fagiani utilizaría el mismo once ante el Carcelero.

Lucas Zapata y el presente de Argentino

En la previa del choque ante los carceleros de Villa Devoto, Lucas Zapata habló con Ovación y se refirió al presente del Salaíto en el torneo y las sensaciones que dejaron la derrota en el Olaeta.

“Se me pasó la bronca por la derrota ante Estrella del Sur. Hay que cambiar el chip y pensar en lo que viene. Pese a la derrota, veo al equipo muy bien, con confianza y mucha expectativas que son muy altas. El equipo está para grandes cosas y ya nos planteamos eso en el grupo para los próximos encuentros”, sostuvo el defensor albo.

>>Leer más: Argentino otra vez no pudo en el Olaeta y perdió con el novato Estrella del Sur por la 4ª fecha de Primera C

Daniel Fagiani le dio la confianza

Zapata también se refirió al momento que está atravesando en Argentino. “Me siento con mucha confianza, el cuerpo técnico de Daniel Fagiani me dio la oportunidad de jugar y estoy en un buen momento. Con respecto al partido, hay mucha expectativa en el grupo y olvidarnos de la derrota en casa. Ahora debemos seguir haciendo nuestro juego y salir a ganar como lo hicimos en los dos anteriores. Lamadrid es un equipo duro pero nosotros nos gusta ser protagonistas y vamos por más”, describió.

El defensor tiene un pasado en Newell’s y Morning Star. “La escuela mía fue en Newell’s, arranqué en Malvinas a los seis años, después pasé a Bella Vista y estuve hasta séptima. De ahí me fui a Morning donde jugué cuatro años y salió la posibilidad en Unión de Santa Fe. No lo dudé y estuve dos años. En el 2024 me sumé a Argentino”, cerró.