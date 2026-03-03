La Capital | Ovación | Nery Domínguez

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

En el debut de local, igualó 1 a 1 con Cañuelas y no pudo ratificar las buenas señales que exhibió en el comienzo del torneo de Primera C

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

3 de marzo 2026 · 22:14hs
Nery Domínguez hizo su presentación en Central Córdoba y metió una asistencia que levantó aplausos

Gentileza Juanjo Cavalcante

Nery Domínguez hizo su presentación en Central Córdoba y metió una asistencia que levantó aplausos
Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Luego de la presentación positiva en el torneo de Primera C, con un inobjetable triunfo sobre Muñiz gracias a un golazo de Emanuel Rodríguez, Central Córdoba tuvo este martes su estreno en condición de local ante Cañuelas, y no pudo ratificar ese antecedente inmediato previo con otra cosecha gruesa. El conjunto charrúa igualó 1 a 1, con goles del Pato Sánchez a los 32' del primer tiempo y de Arias a los 63' para el elenco tambero.

El duelo fue supervisado por el árbitro Agustín Flores, y el dueño de casa expuso una mejor cara en los 45' de arranque, pero no pudo mantener esas ideas, esa determinación y esa dinámica en el segundo parcial.

El encuentro se disputó en el Gabino Sosa y contó con el dato saliente de la participación de Nery Domínguez, el refuerzo estrella del último mercado de pases de la categoría, quien debutó y cumplió una más que aceptable labor.

>>Leer más: Kudelka aguardaba por incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

En Central Córdoba estuvo Nery Domínguez

El ex-Central lució la 5 en la espada y se mostró siempre, sobre todo del medio hacia la izquierda, y bajaba para tomar contacto con la pelota y distribuir. Expuso sus virtudes técnicas y trató de ir adaptando su fútbol al de la divisional. En el gol de Sánchez metió una asistencia de larga distancia en la que mostró sus elogiables dotes.

El Charrúa lució de arranque un sistema 4-4-2, y hubo una buena concurrencia en barrio Tablada que fue testigo de un show de fuegos artificiales para la entrada del equipo.

El once inicial del local que determinó la dupla Teglia y Acoglanis fue con Giroldi; Duré, Killer (c), Yazsczuk y Rodríguez; Gallucci, Nery Domínguez, Sánchez y Messi; Otero y Altamura.

Luego, ingresaron, a los 59', Galli por Duré, y Albertengo por Gallucci. A los 70', Rovetto por Otero. Y, a los 81', Fernández por Messi y Arduino por Sánchez.

>>Leer más: Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

CC equipo 82094644

Nery Domínguez se destacó con una gran asistencia

El primer tiempo inició con pocas emociones. Recién, a los 28', el Charrúa estuvo muy cerca de abrir el tanteador, con un remate cruzado y bajo de Altamura. Y, a los 32', el Pato Sánchez decretó la apertura con el sorpresivo y solitario ingreso por izquierda del 11 de Tablada.

Pero, en el complemento, el local cedió intensidad en sus intenciones y no pudo manejar esa diferencia de los 45 iniciales. Por eso no extrañó que, a los 17', igualó Arias entrando al área chica charrúa.

Este cotejo representó y formalizó el cierre de la 2º fecha del campeonato de Primera C.

Noticias relacionadas
Martín Ortega persigue a Brian Aguirre en un partido de 2024, entonces en Tigre. Ahora jugará en Newells. 

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

river confirmo a chacho coudet como tecnico y sera presentado este miercoles

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

Franco Colapinto podría correr en Francia en 2026.

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Valentino Rivero remata mientras Jeremías Sarmiento intenta bloquear. Los chicos de la Escuela cosecharon una importante victoria en el Aldo Cantoni.

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Lo último

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente
Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Ovación
Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Policiales
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7 % en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
La Ciudad

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
El Mundo

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió al gobierno: Quieren mi renuncia, no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió al gobierno: "Quieren mi renuncia, no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia