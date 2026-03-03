Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

En el debut de local, igualó 1 a 1 con Cañuelas y no pudo ratificar las buenas señales que exhibió en el comienzo del torneo de Primera C

Luego de la presentación positiva en el torneo de Primera C , con un inobjetable triunfo sobre Muñiz gracias a un golazo de Emanuel Rodríguez, Central Córdoba tuvo este martes su estreno en condición de local ante Cañuelas, y no pudo ratificar ese antecedente inmediato previo con otra cosecha gruesa. El conjunto charrúa igualó 1 a 1, con goles del Pato Sánchez a los 32' del primer tiempo y de Arias a los 63' para el elenco tambero.

El duelo fue supervisado por el árbitro Agustín Flores, y el dueño de casa expuso una mejor cara en los 45' de arranque, pero no pudo mantener esas ideas, esa determinación y esa dinámica en el segundo parcial.

El encuentro se disputó en el Gabino Sosa y contó con el dato saliente de la participación de Nery Domínguez , el refuerzo estrella del último mercado de pases de la categoría, quien debutó y cumplió una más que aceptable labor.

En Central Córdoba estuvo Nery Domínguez

El ex-Central lució la 5 en la espada y se mostró siempre, sobre todo del medio hacia la izquierda, y bajaba para tomar contacto con la pelota y distribuir. Expuso sus virtudes técnicas y trató de ir adaptando su fútbol al de la divisional. En el gol de Sánchez metió una asistencia de larga distancia en la que mostró sus elogiables dotes.

El Charrúa lució de arranque un sistema 4-4-2, y hubo una buena concurrencia en barrio Tablada que fue testigo de un show de fuegos artificiales para la entrada del equipo.

El once inicial del local que determinó la dupla Teglia y Acoglanis fue con Giroldi; Duré, Killer (c), Yazsczuk y Rodríguez; Gallucci, Nery Domínguez, Sánchez y Messi; Otero y Altamura.

Luego, ingresaron, a los 59', Galli por Duré, y Albertengo por Gallucci. A los 70', Rovetto por Otero. Y, a los 81', Fernández por Messi y Arduino por Sánchez.

>>Leer más: Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

CC equipo 82094644

Nery Domínguez se destacó con una gran asistencia

El primer tiempo inició con pocas emociones. Recién, a los 28', el Charrúa estuvo muy cerca de abrir el tanteador, con un remate cruzado y bajo de Altamura. Y, a los 32', el Pato Sánchez decretó la apertura con el sorpresivo y solitario ingreso por izquierda del 11 de Tablada.

Pero, en el complemento, el local cedió intensidad en sus intenciones y no pudo manejar esa diferencia de los 45 iniciales. Por eso no extrañó que, a los 17', igualó Arias entrando al área chica charrúa.

Este cotejo representó y formalizó el cierre de la 2º fecha del campeonato de Primera C.