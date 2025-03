Argentino otra vez no pudo en el Olaeta y perdió con el novato Estrella del Sur por la 4ª fecha de Primera C

Argentino llegaba entonado al Olaeta, pero no pudo con un equipo debutante en la Primera C como Estrella del Sur, que lo derrotó 2 a 1

Argentino volvió a defeccionar en el Olaeta y en el marco de la 4ª fecha del torneo Apertura de Primera C, cayó ante el novel equipo de Estrella del Sur, que no solo marcó su primer gol en el profesionalismo sino que se alzó con la primera victoria, por 2 a 1.