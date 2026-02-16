La Capital | Ovación | reserva

La reserva de Central hizo un buen partido, pero solo empató ante Instituto en Córdoba

La reserva de Central mereció la victoria ante Instituto en Córdoba, pero se tuvo que conformar con un punto,

Por Guillermo Ferretti

16 de febrero 2026 · 19:49hs
Marcelo Cabrera fue uno de los puntos más altos de la reserva de Central en Córdoba

La reserva de Central rescató un empate en su visita a Instiuto en Córdoba. El partido, correspondiente a la tercera fecha del Apertura Proyección, finalizó 1 a 1. Lo empezó ganando La Gloria, con gol de Coronel en el inicio del juego. Lo empató el auriazul por intermedio de Thiago Ponce, en el cierre de la primera parte.

El cotejo, cuyo inicio estaba programado para las 17, debió ser demorado poco más de 15 minutos, hasta que se produjo la llegada de una ambulancia al predio de La Agustina, ciudad deportiva de Instituto. Y con el empate, la reserva de Central alcanzó los 4 puntos. Antes, había perdido de visita ante San Lorenzo en el debut; y luego logró vencer a Tigre en Arroyo Seco, por la segunda fecha.

En la primera llegada a fondo del partido, cuando los equipos aún no se habían terminado de acomodar en la cancha, golpeó el local. En una acción rápida, cuando se jugaban 6 minutos, Olmedo asistió a un toque a Coronel para que el volante defina sin oposición dentro del área y adelantó a Instituto en el marcador.

En desventaja, el equipo de Mario Pobersnik asumió el protagonismo y fue por el empate. Pero le costó ser profundo y generar situaciones de gol ante una defensa de Instituto que casi nunca perdió el orden y la solvencia.

En este escenario de partido, Central dispuso de una chance clara para empatar. Fue a los 17 minutos, a la salida de un tiro de esquina ejecutado del sector derecho, cuando Marcelo Cabrera capturó el balón en el borde del área y sacó un remate que se estrelló en el travesaño.

El gol de Central fue obra de Thiago Ponce

Y ya en tiempo agregado, Central encontró la igualdad. El gol fue obra de Ponce, que definió dentro del área con un remate violento, arriba, al medio del arco. La asistencia fue de Cabrera, el mejor del primer tiempo, tras recibir de Kevin Gutiérrez.

En el complemento el partido perdió ritmo, hubo muchas interrupciones. Pero Central siguió siendo protagonista ante un Instituto que se plantó a esperar en su campo para jugar de contragolpe.

En el último tramo del partido, Central aumentó su dominio sobre Instituto, pero sin capacidad para generar situaciones claras de gol. El equipo de Pobersnik buscó el gol del triunfo hasta el final. Pudo ser en el cierre del encuentro, por un remate de Cabrera, que tras manotazo del arquero Esteche pegó en travesaño. Y tampoco se le dio a Piozzi, que pescó el rebote y disparó desde posición inmejorable, pero Esteche desvió al córner.

Formación de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Ezequiel Zapata; Elías Verón (ST 37m Santiago Burgos), Marco Vicente, Franco Castorani, Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez (ST 28m Joaquín Espina), Lucas Ramos, Tomás Salteño (ST 28m Paulo Bustos); Lisandro Duarte (ST 16m Facundo Piozzi), Thiago Ponce (ST 37m Ignacio Moreno) y Marcelo Cabrera.

Entre los relevos, los que se quedaron sin ingresar fueron: Galo Vijande, Elian Pizzi, Valentín Becerra, Juan Ignacio Guzmán y Joaquín Ferraris.

