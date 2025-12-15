La Capital | Ovación | club

El club que lo tiene en la mira a Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Central

El exentrenador Canalla, que no llegó a un acuerdo con la dirigencia para su continuidad en la entidad, es uno de los candidatos a conducir un equipo chileno

15 de diciembre 2025 · 09:54hs
Una de las últimas salidas y saludos de Ariel Holan en el Gigante de Aroyito.

Ariel Holan se fue de Central de manera sorpresiva y cuando no se anticipaba un cambio de entrenador. Si bien el vínculo concluía a fin de año, nada hacía pensar en lo que sucedió, pero las diferencias que habrían surgido en el pensamiento del DT -nombres de jugadores pedidos y los que pretendía que partieran- y la dirigencia hicieron que se diera por terminado el ciclo de Holan en Arroyito. Ahora el Canalla busca un sucesor, mientras que el Profesor suena como candidato a conducir Universidad de Chile, entre otros clubes que lo pretenden.

De un día para otro, Holan y Central dieron por terminada la relación de "común acuerdo y en buenos términos", como anunció el club a través de sus redes sociales. Por supuesto que, previamente, hubo ciertos desacuerdos entre el pensamiento del técnico en cuanto a algunos nombres de los que pretendía prescindir, de peso y con larga trayectoria como Ignacio Malcorra o Fatu Broun, entre otros, además del pedido de algunos jugadores puntuales. La dirigencia tiene otro pensamiento, no hubo conciliación y la salida más atinada era ponerle fin a la relación.

Ahora, Central se lanzó en la búsqueda de un reemplazante, una lista donde aparecen Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Alexander Medina, entre otros, mientras que el nombre de Holan comenzó a sonar con fuerza entre los candidatos a dirigir Universidad de Chile junto a Martín Anselmi y Renato Paiva.

Holan sólo habló en un medio de Buenos Aires y dejó en claro que su salida fue acordada con los dirigentes. Habló mucho y dijo poco en una charla en ESPN, aunque avisó que tenía pendiente un viaje a Europa. "No hay una razón determinante, sino un acuerdo entre las partes de que era lo mejor para el equipo y para el club", sostuvo. No obstante, al ser un técnico libre le comenzaron a surgir ofertas de diferentes clubes, entre ellas la de Chile.

Ariel Holan, salvo esa entrevista, después se mantuvo en silencio y no habló con ningún medio rosarino. Y en las últimas horas sólo reaccionó a una publicación vinculada a Ángel Di María.

La esposa de Angelito subió una historia de Instagram recordando que un 14 de diciembre de 2005 hacía su debut en primera división con la camiseta de Central y con Ángel Tulio Zof como DT. "Gracias por representar estos colores y llevar bien puesta tu bandera, la azul y amarilla y la celeste y blanca", publicó Jorgelina Cardoso.

Esa misma publicación la subió el extécnico Canalla con la frase: "Sos enorme Fide".

