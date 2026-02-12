La Capital | Ovación | Central

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Benjamín Odi tiene 14 años y juega en San Telmo de Funes. El club catalán lo eligió entre 170 jugadores para viajar a Europa en marzo

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

12 de febrero 2026 · 06:10hs
Benjamín Odi se mostró en el campus del Barcelona y tras la prueba fue seleccionado para viajar a Europa.

Benjamín Odi se mostró en el campus del Barcelona y tras la prueba fue seleccionado para viajar a Europa.

No son pocos los casos de futbolistas que pasan por las inferiores de los clubes rosarinos, no llegan a primera y terminan explotando en otras instituciones, que apuestan por completar el desarrollo deportivo de cientos de jóvenes que son coartados a medio camino. Benjamín Odi tiene 14 años, pasó por Central, lo dejaron libre de Newell’s y actualmente está en San Telmo de Funes. Ahora fue seleccionado por Barcelona para un campus en España y tiene posibilidades de quedarse allí.

La historia de Benjamín comenzó en Provincial en 2015 cuando, con apenas 4 años, escribió su primer capítulo dentro del fútbol. Entre 2016 y 2018 jugó en Central, pero una decisión personal lo hizo dejar temporalmente la pelota.

La vuelta a su gran pasión fue en 2021. Inmediatamente fue fichado por San Telmo de Funes para jugar la liga EFA (Escuelas de Fútbol Agrupadas) y en la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF). Eso fue hasta 2023, momento en que su familia decide mudarse a Rosario.

Leer más: Central: qué piensa Jorge Almirón respecto a rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Bodi3
Odi jugó para Central desde muy chico. Lo hizo entre los 5 y los 7 años.

Odi jugó para Central desde muy chico. Lo hizo entre los 5 y los 7 años.

Despertó el interés de Newell’s, llegó y lo dejaron libre

Esa misma temporada 2023 participó del prestigioso Torneo Internacional Infantil “Argentinito” de San Carlos, donde ya mostró un nivel sobresaliente, que despertó miradas y lo pidieron desde Newell’s y Colón de Santa Fe.

Después de un breve paso en 2024 por Alianza Sport, en 2025 llegó a la 9ª división de Newell’s. Muy corto, por cierto. “Con el cambio dirigencial en el Parque, los profes que estaban dejaron a muchos jugadores libres, entre los que figuraba Benjamín”, cuenta Anahí, mamá de Benjamín. No comenzó ni la pretemporada directamente y el chico volvió a San Telmo.

Barcelona lo eligió entre 170 jugadores

BOdi2
Benjamín Odi, con la 2 de Newell's, jugando para la Lepra frente a Central Córdoba.

Benjamín Odi, con la 2 de Newell's, jugando para la Lepra frente a Central Córdoba.

Del 14 al 19 de diciembre pasado, Benjamín participó de forma independiente de una Clínic de Barcelona que se realizó por primera vez en Rosario. Participaron chicos de 8 a 18 años para conocer y aprender sobre el fútbol europeo.

“Luego de una semana de terminado el Clínic nos informaron que quedó seleccionado entre los 10 mejores de 170 chicos que participaron. Además de ir a Barcelona, jugará una copa internacional contra seleccionados de todo del mundo”, comentaron desde la familia del joven jugador, que fue citado por la Academia del Barcelona para el 28 de marzo.

Leer más: Newell's quiere reforzarse con un volante de Boca, pero hay una condición que frena un posible préstamo

Un central alto, con juego aéreo

Benjamín es defensor central, alto, con muy buen juego aéreo y una elegante salida desde el fondo. “Mi sueño dentro del fútbol es llegar a ser jugador profesional y poder vivir de lo que más me gusta. Como defensor central me esfuerzo todos los días para mejorar, ser fuerte en la marca, salir bien jugando y ayudar siempre al equipo”, le relató a Ovación el actual defensor de San Telmo.

BOdi
El chico Benjamín Odi vistiendo la camiseta rojinegra. En el club del Parque lo dejaron libre.

El chico Benjamín Odi vistiendo la camiseta rojinegra. En el club del Parque lo dejaron libre.

Por supuesto se le consultó por sus referentes en el puesto: “Me referencio en Carles Puyol y Ronald Araújo, porque representan el compromiso, la garra y el liderazgo, además de la intensidad para defender y la personalidad para jugar en un club grande como el Barcelona. Quiero seguir creciendo, aprendiendo y dar siempre lo mejor dentro de la cancha”, redondeó Benjamín.

En busca de recursos para cumplir el sueño

Más allá de la deslumbrante noticia de despertar el interés de Barcelona y ser seleccionado para participar del torneo internacional en Europa, los altos costos del viaje dificultan el cumplimiento del sueño de Benjamín.

Me esfuerzo todos los días para mejorar, ser fuerte en la marca, salir bien jugando y ayudar siempre al equipo Me esfuerzo todos los días para mejorar, ser fuerte en la marca, salir bien jugando y ayudar siempre al equipo

Por eso la familia está recaudando dinero para ayudarlo. Y abrió una cuenta cuyo alias es BenjaBarsa2026 a nombre de su mamá Elizabeth Anahí Aguilera (CVU 0000003100005387800438). Y además sortean indumentaria oficial del Barsa con una rifa que vale 5 mil pesos y los números se pueden adquirir al 3416983461.

Noticias relacionadas
El polémico pasillo de Estudiantes ante Central dejó una marcada tensión entre ambos clubes.

La Copa Argentina le pone picante a Central y Estudiantes, que tendrán otro mano a mano

Julián Fernández ya definió con sutileza y puso a Central arriba en el marcador a los 5 minutos.

Central lo resolvió fácil, pero a partir de la pelota y con jugadas de gran hechura

Todo alegría. Los jugadores de Central celebran con euforia el primer gol, que fue obra de Julián Fernández.

Central aprobó con creces y quiere ser buen estudiante en la Copa Argentina

Gastón Ávila tuvo un reestreno en Central de la mejor manera. Fue el destacado en el equipo de Almirón.

El día que Gastón Ávila volvió a jugar en Central, hizo una rabona y fue figura ante Sportivo Belgrano

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

El crimen fue en Recreo en 2021 y al acusado lo detuvieron dos años después, con el arma en su casa. "Que mi hijo descanse en paz", dijo la madre de la víctima

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino
Ovación

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Policiales
Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja