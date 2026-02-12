Timbúes fortalece el mutualismo y el desarrollo económico de los vecinos de la localidad

Con la firma de un convenio entre la Comuna y entidades deportivas y crediticias se coordinarán acciones para impulsar proyectos y brindar acceso a créditos desde una mutual local

Como parte de las acciones previstas, se realizará una presentación pública de la Mutual ante la comunidad de Timbúes, con el fin de difundir sus servicios, objetivos y beneficios, fortaleciendo el vínculo con los vecinos y fomentando la participación comunitaria.

Este martes 10 se firmó el convenio de colaboración institucional entre la Comuna de Timbúes, la Federación Santafesina de Mutuales de Ahorro y Préstamos, la Mutual “Entre Socios” del Club Atlético Timbuense y el Club Atlético Timbuense, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para promover el fortalecimiento institucional, proyecciones de evolución, el acceso al crédito y el desarrollo local.

El acuerdo fue suscripto por el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza; el presidente de la Federación Santafesina de Mutuales de Ahorro y Préstamos, Andrés Carlos Selliez; el presidente de la Mutual entre Socios del Club Atlético Timbuense, Daniel Gallucci; y el presidente del Club Atlético Timbuense, Martín Borri.

Entre los principales objetivos del convenio se destaca el fortalecimiento institucional de la Mutual del Club , impulsando su crecimiento y consolidación como entidad de ahorro, crédito y ayuda económica , con capacidad para captar fondos de terceros.

Asimismo, se acordó la implementación de capacitaciones dirigenciales y de educación financiera destinadas a los asociados, promoviendo una gestión responsable y sostenible.

Desarrollo y mutualismo

El convenio también apunta a facilitar el acceso al crédito, impulsando el desarrollo de la Mutual, del Club y de toda la región, entendiendo al mutualismo como una herramienta clave para el crecimiento económico y social de la comunidad.

