La Capital | La Región | Timbúes

Timbúes fortalece el mutualismo y el desarrollo económico de los vecinos de la localidad

Con la firma de un convenio entre la Comuna y entidades deportivas y crediticias se coordinarán acciones para impulsar proyectos y brindar acceso a créditos desde una mutual local

12 de febrero 2026 · 17:46hs
Como parte de las acciones previstas

Como parte de las acciones previstas, se realizará una presentación pública de la Mutual ante la comunidad de Timbúes, con el fin de difundir sus servicios, objetivos y beneficios, fortaleciendo el vínculo con los vecinos y fomentando la participación comunitaria.

Este martes 10 se firmó el convenio de colaboración institucional entre la Comuna de Timbúes, la Federación Santafesina de Mutuales de Ahorro y Préstamos, la Mutual “Entre Socios” del Club Atlético Timbuense y el Club Atlético Timbuense, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para promover el fortalecimiento institucional, proyecciones de evolución, el acceso al crédito y el desarrollo local.

El acuerdo fue suscripto por el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza; el presidente de la Federación Santafesina de Mutuales de Ahorro y Préstamos, Andrés Carlos Selliez; el presidente de la Mutual entre Socios del Club Atlético Timbuense, Daniel Gallucci; y el presidente del Club Atlético Timbuense, Martín Borri.

Capacitación y servicios

Entre los principales objetivos del convenio se destaca el fortalecimiento institucional de la Mutual del Club, impulsando su crecimiento y consolidación como entidad de ahorro, crédito y ayuda económica, con capacidad para captar fondos de terceros.

Asimismo, se acordó la implementación de capacitaciones dirigenciales y de educación financiera destinadas a los asociados, promoviendo una gestión responsable y sostenible.

Desarrollo y mutualismo

El convenio también apunta a facilitar el acceso al crédito, impulsando el desarrollo de la Mutual, del Club y de toda la región, entendiendo al mutualismo como una herramienta clave para el crecimiento económico y social de la comunidad.

Como parte de las acciones previstas, se realizará una presentación pública de la Mutual ante la comunidad de Timbúes, con el fin de difundir sus servicios, objetivos y beneficios, fortaleciendo el vínculo con los vecinos y fomentando la participación comunitaria.

>>Leer más: Gran noche de tradición y canto en el Parque Urbano de Timbúes

Noticias relacionadas
Adrián Fiscarelli es oriundo de Cañada de Gómez y está a cargo del único helicóptero pesado que trabaja en los incendios forestales en la Patagonia.

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

El triatlón refleja el compromiso de Reconquista con el deporte y la cultura, promoviendo la calidad de vida. Es un orgullo recibir a todos los atletas, destacando su esfuerzo y la importancia de compartir experiencias en comunidad. Sean bienvenidos y sepan que Reconquista los espera siempre, expresó María Maggio.

Reconquista lanzó oficialmente el Triatlón "Copa Jaaukanigás" 2026

Ruta nacional 33 a la altura de Zavalla con grande baches. Ahora Vialidad Nacional lanzó el proceso para su reparación 

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Este canal  permite descomprimir caudales, reducir anegamientos y darle previsibilidad a un sistema que durante mucho tiempo generó problemas en el sur provincial.

Finalizaron las obras del canal Agataura que ordenará excedentes hídricos entre lagunas del sur provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Lo último

Otra vez le dijeron que no: los hinchas de Newells no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Otra vez le dijeron que no: los hinchas de Newell's no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Simularon el robo de un auto, hicieron una denuncia falsa y cobraron el seguro. Osvaldo Damián Ayala y el suboficial José Alberto Angelini aceptaron en un abreviado la condena a tres años de prisión condicional

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente
Información General

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Ovación
Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis
Ovación

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Policiales
Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras