Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Max Verstappen fue de los más rápidos en Baréin, pero mostró su malestar por los nuevos autos de la F1.

Max Verstappen siguió la línea de Lewis Hamilton y fue severo al criticar a la nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1 en medio de los tests oficiales de pretemporada en Baréin. “No son divertidos, para ser honesto. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides” , aseguró el neerlandés.

Tras el cierre de este jueves, el tetracampeón mundial ofreció su primera conferencia formal de 2026 y aseguró que estaba preocupado por cómo se siente al conducir esta nueva generación de autos, con un enfoque aún mayor en la “gestión” energética , según detalló Motorsport.

“Las reglas son las mismas para todos, así que hay que lidiar con eso”, aclaró Verstappen a pesar de su malestar, y agregó: “Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así . Están pasando muchas cosas”.

El neerlandés no dudó en ser duro con sus críticas y lanzó: “Mucho de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1 . Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión”.

“Estamos pobres de energía. Yo solo quiero una conducción normal, como debería ser, sin tener que pensar si freno un poco más largo o menos o más, o una marcha arriba o abajo, que eso impacte tan fuertemente el rendimiento en las rectas. Además, el agarre en este momento es bastante bajo con estos neumáticos y la configuración del coche. Es un gran paso atrás respecto a cómo era antes”, remarcó.

La sinceridad ante todo

Sin pelos en la lengua, el piloto de Red Bull confesó que “le dolía” ser tan directo con sus opiniones debido al trabajo que realizó el equipo y la división de unidades de potencia por tener un auto competitivo, por lo que afirmó: “No siempre es lo más agradable de decir. Pero también quiero ser realista como piloto respecto a la sensación”.

“Cuando me siento en el auto siempre daré lo mejor de mí. Ellos lo saben. El nivel de entusiasmo no es muy alto para conducir. Un auto ganador para mí no lo es todo, también tiene que ser divertido de manejar. En esta etapa de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo”, concluyó Verstappen.