Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Durante el fin de semana largo de Carnaval, la ciudad será sede del XVIII Torneo Rosarino de Scrabble, que reunirá a campeones mundiales y figuras del país en tres días de competencia y premios.

Matías Petisce

Por Matías Petisce

12 de febrero 2026 · 16:54hs
Benjamín Olaizola

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Benjamín Olaizola, tricampeón mundial y residente en Rosario.

El XVIII Torneo Rosarino de scrabble asoma como una actividad para disfrutar durante este fin de semana feriado de carnaval en Rosario. El lobby del hotel Riviera Solans (San Lorenzo 1460) será escenario del atrapante desafío de este juego de mesa, que consiste en sumar puntos a partir del armado de palabras cruzadas. La ciudad cuenta con un venezolano nacionalizado argentino, Benjamín Olaizola, que es tricampeón mundial de la especialidad y seguramente será de la partida en una jornada que irá de sábado a lunes y promete grandes premios, fiesta y brindis. Habrá promesa de buen juego con la presencia de campeones mundiales en la mesa.

El referente de la Club Rosarino de Scrabble, Guillermo Dianda, comentó en declaraciones a La Capital que en esta oportunidad la inscripción para todo el fin de semana largo ($45 mil para socios de la Asociación Argentina de Scrabbley $50 mil para no socios) incluye coffee break diario, lunch y fiesta del domingo y un brindis en la premiación para disfrutar entre todos los participantes. Fiel al estilo estratégico del ajedrez, eso tampoco quitará contiendas apasionantes como las recordadas partidas históricas de aquel deporte entre Fischer y Spassky (1972) o la "inmortal" jugada de Kasparov contra Topalov en (1999). Es que en este juego de mesa no faltan mentes frías y estrategas del ajedrez.

Un torneo de alto nivel

"Es un torneo que se realiza una vez al año y viene gente de todo el país porque es de carácter federal. Hay invitados extranjeros: un panameño, un cubano que está radicado en Chile; un inglés, que juega en español y vive parte en España y Argentina; además habrá ocho integrantes del top ten argentino, otros cinco o seis campeones mundiales y el actual campeón mundial vigente en el último Mundial organizado en Chile, que está radicado en Buenos Aires", detalló Dianda respecto a la talla de jugadores que participarán del cetamen nucleado en la Asociación Argentina de Scrabble (AAS).

scrabble1

Un total de 80 inscriptos disputarán dos copas: una a 18 partidas y otra de 9 para quien pretenda partidas menos exigentes. En ese marco también se jugará la "Duplicada", una partida que se caracteriza por no tener azar, ya que todos juegan en igualdad de condiciones, con el mismo tablero y resulta ganador el que encuentra la palabra que posee mayor puntuación, a partir de una combinación que organiza el sistema computarizado de puntuación, denominado DupMaster, según precisó Dianda.

>> Leer más: El Scrabble lo consagró campeón y lo ayudó a dejar la crisis venezolana

"Será un torneo ideal para que la gente descubra de qué se trata el scrabble y que en Rosario hay un club que no tiene sede ni cuota social, es gratuito, y nos encuentran todos los miércoles, de 16 a 21, en el bar María Antonieta (Mitre y Cochabamba). No hace falta llevar juego y sólo se abona la consumisión", remarcó Dianda.

Por su parte, el tricampeón mundial, rosarino por adopción, Benjamín Olaizola anticipó "un torneo exigente por la talla de los jugadores que participarán, entre ellos, varios campeones mundiales. Por supuesto que la idea es tratar de ganarlo, así que esperemos que nos salgan las cosas este finde. Va a estar realmente muy bueno", celebró.

scrabble

Cronograma

XVIII Torneo Rosarino - 18 partidas

Sábado 14/02

13:30 - 13:55 Inscripciones

14:00 - 17:00 Ronda 1 - 3

17:00 - 17:30 Coffee Break

17:30 - 19:30 Rondas 4 y 5

Domingo 15/02

10.30 - 12:30 Rondas 6 y 7

12:30 - 15:00 Almuerzo

15:00 - 19:00 Rondas 8 y 9

17:00 - 17:30 Coffee Break

17:30 - 19:30 Rondas 10 y 11

20:00 - 23:00 Fiesta Temática (dress code: blanco y negro)

Lunes 16/02

9:00 - 11:00 Rondas 12 y 13

11:00 - 11:30 Coffee Break

11:30 - 13:30 Rondas 14 y 15

13:30 - 15:00 Almuerzo

15:00 - 18:00 Rondas 16 - 18

18:00 Premiación y brindis

III Copa rosarina - 9 partidas

Sábado 14/02

14:00 a 17:00 Ronda 1 - 3

Domingo 15/02

15:00 - 18:00 Rondas 4 - 6

Lunes 16/02

15:00 - 18:00 Rondas 7 - 9

Duplicada

Domingo 15/02

8:30 - 10:30 - Bolsa Completa

Lugar

Sede: Hotel Riviera Solans (San Lorenzo 1460. Rosario)

Inscripción

$45.000 Socios AAS - $50.000 No socios

Incluye coffee break diario, lunch y fiesta el domingo 15/02 y brindis en la premiación.

Información y contacto: Guillermo Dianda - 3416 643553

