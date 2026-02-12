La Capital | Policiales | disparos

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

El crimen fue en Recreo en 2021 y al acusado lo detuvieron dos años después, con el arma en su casa. "Que mi hijo descanse en paz", dijo la madre de la víctima

12 de febrero 2026 · 16:25hs
A casi cinco años del crmien cometido en Recreo

A casi cinco años del crmien cometido en Recreo, el juicio oral por el caso se realizó en los tribunales de Santa Fe.

Dos disparos en un descampado en las afueras de Recreo causaron en 2021 la muerte de un joven de 19 años que quedó tendido junto a un camino rural, cerca de una planta industrial, donde un empleado encontró el cuerpo al día siguiente y avisó a la policía. Pasaron dos años hasta que fue detenido el acusado por el crimen, un amigo de la víctima de 28 años que esta semana fue condenado como autor del homicidio. Le dieron 19 años de prisión al finalizar un juicio oral en la ciudad de Santa Fe. La pena conformó a la familia del chico fallecido: “Cierro un capítulo, quiero que mi hijo descanse el paz”, le dijo la mamá a un canal de televisión local.

La condena a Nahuel Elías Costa fue dictada en un fallo unánime de los jueces Rosana Carrara, Lisandro Aguirre y Pablo Busaniche al finalizar un juicio oral, a casi cinco años del caso. El miércoles 21 de abril de 2021 le efectuó dos disparos a Brian Emanuel Paye tras discutir por dos neumáticos. Fue considerado autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma y de la tenencia ilegal de dos armas de fuego y de un arma de guerra.

El crimen ocurrió minutos antes de las 22.30 de ese día en inmediaciones de la fábrica de grasas y alimentos para mascotas Insuga, ubicada a la altura del kilómetro 1,5 de la ruta provincial 70 en las afueras de Recreo, a unos veinte kilómetros de la capital provincial.

>>Leer más: Cayó el sospechoso de un crimen cometido en Recreo en 2021

Al día siguiente, el jefe de seguridad de la planta industrial llamó a la policía y avisó que uno de los empleados de la planta había visto el cuerpo de un hombre tirado a la vera de un camino rural cuando llegaba a cumplir con su horario de trabajo. Personal del Comando Radioeléctrico fue al lugar y advirtió a un joven tendido en el piso con dos impactos de bala: uno en la frente y el otro en la espalda.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Santa Fe y dos años después del crimen fue detenido el sospechoso. Lo apresaron en marzo de 2023 en un allanamiento a su casa de Recreo, donde se secuestraron varias armas de fuego: dos revólveres calibre 38, una tumbera calibre 22, una carabina y una gran cantidad de municiones de diferente calibre. También se encontró un arma calibre 38 que, de acuerdo con las pericias, fue la utilizada para matar a Paye.

A Costa lo señalaban declaraciones de allegados a la víctima sobre problemas que había tenido con su amigo Brian Paye. Contaron que el conflicto entre ellos había surgido por la compra de dos neumáticos de moto. Un testigo de identidad reservada aseguró que esa noche se había cruzado con Costa, quien le contó lo que había hecho y le exhibió un arma de fuego.

El juicio por el crimen

El fiscal del MPA santafesino Andrés Marchi estuvo a cargo de la acusación en el juicio y solicitó 25 años de prisión para el detenido. Dijo que le efectuó al menos dos disparos a la víctima, que murió en el lugar. “De acuerdo con las pruebas que desplegamos en el juicio, no quedan dudas de que Costa tuvo la intención de quitarle la vida a Paye —indicó—. Detallamos la gran cantidad de diligencias que fuimos realizando hasta que, finalmente, logramos la detención de Costa”.

>>Leer más: Un hombre y una mujer fueron condenados a 19 y a 18 años de prisión por el homicidio de Sol Gómez en Recreo

El encargado de la acusación valoró que el tribunal dictara la condena: “Lo hizo por unanimidad y le impuso una pena que se aproxima al monto que solicitamos en nuestros alegatos”.

La familia del joven de 19 años impulsó la detención del sospechoso y siguió de cerca el caso. La madre de Paye, Hilda Ramona, remarcó su conformidad con la condena en una entrevista con el canal de televisión local Power Max: “Desde un principio dijimos que era él. Teníamos esa seguridad a pesar de que la gente no quería decir nada por miedo. Nos quedamos firmes y gracias a Dios al asesino de mi hijo le dieron 19 años. Estoy conforme porque el fiscal hizo todo, nos ayudó, estuvimos continuamente en contacto y se hizo justicia”.

“Nos llevó tiempo, casi cinco años. A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero estoy conforme con la sentencia —añadió—. Le había prometido a mi hijo cuando cerraron el cajón que cuando se hiciera justicia iba a ir. Ayer volví al cementerio, llevamos flores, siempre acompañada por mis otros hijos. Se cumplió lo que le prometí y con esto cierro un capítulo. Quiero que descanse en paz”.

Noticias relacionadas
La protesta policial concluyó el miércoles con los anuncios del gobernador Pullaro

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

La mujer lesionada recibió asistencia en el Policlínico San Martín tras las amenazas.

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Un grupo de jóvenes afectados por la golpiza en las Cuatro Plazas durante una audiencia judicial por el caso. 

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Luis Maldonado fue respaldado por el gobernador Pullaro

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

El crimen fue en Recreo en 2021 y al acusado lo detuvieron dos años después, con el arma en su casa. "Que mi hijo descanse en paz", dijo la madre de la víctima

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino
Ovación

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Policiales
Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja