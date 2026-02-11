El día que Gastón Ávila volvió a jugar en Central, hizo una rabona y fue figura ante Sportivo Belgrano

El defensor se recuperó de una lesión en un tobillo y por fin pudo debutar en el Canalla. Dijo que el equipo liquidó el partido en el primer tiempo.

Gastón Ávila tuvo un reestreno en Central de la mejor manera. Fue el destacado en el equipo de Almirón.

Uno de los datos más relevantes que dejó la victoria de Central ante Sportivo Belgrano en Santa Fe por la Copa Argentina fue el regreso al equipo de Arroyito de Gastón Ávila, quien llegó como refuerzo en el último mercado de pases pero todavía no había podido debutar por un problema físico.

Ávila tenía una lesión en el tobillo que lo dejó afuera de los primeros cuatro partidos del torneo Apertura y recién pudo jugar ante los cordobeses. Aunque Sportivo Belgrano casi no inquietó a la defensa de Central, el zaguero jugó con solvencia y se convirtió en el jugador de mejor rendimiento en el partido.

"Estoy muy contento porque pudo aportarle al equipo", dijo el defensor, cuyo pase pertenece al Ajax y está a préstamo en Central. El jugador contó que al principio del partido le dieron una patada en el tobillo donde tuvo la lesión y que eso lo preocupó, pero dijo que después no sintió nada.

Gastón Ávila: "Queremos jugar con intensidad"

"Estos partidos son difíciles. Es un solo partido y si perdés, quedás afuera", comentó Ávila una vez finalizado el encuentro. Y añadió: "Son partidos que se juegan al cien por ciento, y así lo hicimos nosotros".

De pasado reciente por el Fortaleza de Brasil, Ávila habló también del estilo de juego que intenta imponer Central. "Siempre nos proponemos jugar con intensidad y mucha dinámica. La idea es sacar ventajas en el primer tiempo y hoy se dio así", expresó.

En el primer tiempo Ávila fue protagonista de una de las jugadas más vistosas del partido, más allá de los dos golazos que marcó Central para definirlo. El zaguero recibió una pelota en posición de ataque y desde la derecha e inventó una rabona para intentar un pase en profundidad hacia un sector de ataque.

Después habló de ese detalle. "Estoy volviendo de la lesión, tenía que cuidarme y en ese momento encontré esa alternativa", dijo. Y remató: "Es lo que me salió en ese momento".