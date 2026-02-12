Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

El técnico nacido en Casilda llegó al equipo de Belo Horizonte en septiembre de 2025 y cinco meses después dejó el cargo

Apenas cinco meses después de asumir, Jorge Sampaoli renunció al cargo de director técnico de Atlético Mineiro, club al que ya había dirigido en 2020. El entrenador nacido en Casilda tuvo que alejarse debido a la mala campaña del equipo de Belo Horizonte.

Sampaoli presentó la renuncia después del empate 3 a 3 contra el recién ascendido Remo en el Brasileirao y una racha irregular de resultados en el inicio de la temporada.

Además del campeonato nacional de Brasil, Mineiro está jugando la ronda final del campeonato estadual de Minas Gerais, donde necesita una combinación de resultados para seguir vivo después de la próxima fecha.

Mineiro, en el Brasileirao y el campeonato estadual

En el Brasileirao, Atlético Mineiro empató con Palmeiras y Remo y fue derrotado por el Bragantino como local. En el Campeonato Estadual de Minas Gerais, llega a la ronda final sin depender de sus propios resultados para alcanzar las semifinales. En la primera fase, acumula dos victorias y cinco empates.

Sampaoli asumió el cargo en septiembre del año pasado en reemplazo de Cuca. Mineiro llegó a la final de la Copa Sudamericana, que perdió por penales ante Lanús.

Esta fue la segunda etapa de Sampaoli en Mineiro. Aquella vez, dirigió al equipo en 45 partidos, consiguiendo 26 victorias, nueve empates y 10 derrotas. Ganó el campeonato estatal de Minas Gerais esa temporada.

En 2025 registró ocho victorias, nueve empates y siete derrotas. Y en lo que va de 2026 alcanzó dos victorias, siete empates y una derrota.