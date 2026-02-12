La Capital | La Ciudad | Schmuck

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, fijó postura firme por el tema cuidacoches en Rosario

12 de febrero 2026 · 17:22hs
La presidenta del Concejo Municipal de Rosario

Foto: Héctor Río / La Capital

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck. 

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, fijó postura firme por el tema cuidacoches en Rosario: “No se puede seguir tolerando que los vecinos paguen para evitar un problema. No hay nada que legalizar. Es una extorsión y debe ser castigada”. Advirtió que el Concejo debe avanzar en reglas claras para eliminar esta práctica y se diferenció de quienes promueven cooperativas o registros.

Schmuck fue categórica al expresar su posición frente al avance de los cuidacoches en Rosario: “Cobrarle a alguien por estacionar no es trabajo. Es extorsión. Y la extorsión no se tolera, se termina. Esto no es una changa, es una amenaza”.

Asimismo, remarcó que la presencia de cuidacoches en muchas zonas de Rosario ya no se puede naturalizar: “Los vecinos pagan para evitar un daño. Pagan porque tienen miedo. Pagan para que no les rayen el auto o no los insulten. Eso no es economía popular. Eso es extorsión. Y eso no puede tener más lugar en Rosario”, subrayó. “Hay que actuar. No maquillar el problema: quien extorsiona debe ser castigado, no regulado.”

>>Leer más: Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Durante 2025, la Municipalidad de Rosario relevó 754 cuidacoches identificados en la vía pública, siendo las zonas más críticas: Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini, Pichincha, Costanera central y el Paseo del Siglo. A lo largo del año, se detuvo a 202 cuidacoches en operativos diarios coordinados entre la Secretaría de Control y Convivencia y la Policía provincial, así como en eventos masivos, duplicando la cifra de 2024, lo cual da una idea cabal de la magnitud del problema.

La presidenta del Concejo cuestionó con firmeza a quienes plantean armar registros, crear cooperativas o dar algún tipo de encuadre legal a quienes ocupan ilegalmente las calles: “Creer que un carnet o una cooperativa va a frenar el apriete es no entender nada. El Concejo tiene que tomar una decisión clara”.

Schmuck llamó a sus pares a avanzar con reglas concretas que impidan que esta práctica siga creciendo en la ciudad: “Desde el Concejo tenemos la responsabilidad de no mirar para otro lado. No podemos seguir discutiendo si se regula algo que es claramente ilegal. Hay que terminarlo. Y para eso hay que legislar con claridad y sin ambigüedad. El que necesita una salida, la va a tener. Pero no en base al miedo”.

La presidenta del Concejo también marcó la diferencia entre quienes necesitan ayuda y quienes ejercen violencia en la calle: “El que quiera salir adelante, tendrá herramientas. Pero el que aprieta a un vecino para sacarle plata no puede estar en la vereda como si nada pasara. Rosario no puede ser una ciudad donde el miedo sea parte de lo cotidiano. El que amenaza, no puede formar parte de ningún esquema formal”.

Noticias relacionadas
Los brigadistas trabajaron en Chubut durante varios días

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Las plataformas de la terminal de ómnibus se llenaron de pasajeros desde este jueves, en el marco del primer fin de semana largo del año.

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Tras la primera reunión por paritarias, desde Siprus plantearon que el sueldo inicial de un trabajador de la salud debería estar en 2.600.000 pesos.

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Los agentes de la policía se concentraron en la Jefatura de la Unidad Regional II.

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

El crimen fue en Recreo en 2021 y al acusado lo detuvieron dos años después, con el arma en su casa. "Que mi hijo descanse en paz", dijo la madre de la víctima

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino
Ovación

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Policiales
Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja