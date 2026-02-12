Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck , fijó postura firme por el tema cuidacoches en Rosario: “No se puede seguir tolerando que los vecinos paguen para evitar un problema. No hay nada que legalizar. Es una extorsión y debe ser castigada ”. Advirtió que el Concejo debe avanzar en reglas claras para eliminar esta práctica y se diferenció de quienes promueven cooperativas o registros.

Schmuck fue categórica al expresar su posición frente al avance de los cuidacoches en Rosario: “Cobrarle a alguien por estacionar no es trabajo. Es extorsión. Y la extorsión no se tolera, se termina. Esto no es una changa, es una amenaza ”.

Asimismo, remarcó que la presencia de cuidacoches en muchas zonas de Rosario ya no se puede naturalizar: “Los vecinos pagan para evitar un daño. Pagan porque tienen miedo. Pagan para que no les rayen el auto o no los insulten . Eso no es economía popular. Eso es extorsión. Y eso no puede tener más lugar en Rosario”, subrayó. “Hay que actuar. No maquillar el problema: quien extorsiona debe ser castigado, no regulado.”

Durante 2025, la Municipalidad de Rosario relevó 754 cuidacoches identificados en la vía pública, siendo las zonas más críticas: Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini, Pichincha, Costanera central y el Paseo del Siglo. A lo largo del año, se detuvo a 202 cuidacoches en operativos diarios coordinados entre la Secretaría de Control y Convivencia y la Policía provincial, así como en eventos masivos, duplicando la cifra de 2024, lo cual da una idea cabal de la magnitud del problema.

La presidenta del Concejo cuestionó con firmeza a quienes plantean armar registros, crear cooperativas o dar algún tipo de encuadre legal a quienes ocupan ilegalmente las calles: “Creer que un carnet o una cooperativa va a frenar el apriete es no entender nada. El Concejo tiene que tomar una decisión clara”.

Schmuck llamó a sus pares a avanzar con reglas concretas que impidan que esta práctica siga creciendo en la ciudad: “Desde el Concejo tenemos la responsabilidad de no mirar para otro lado. No podemos seguir discutiendo si se regula algo que es claramente ilegal. Hay que terminarlo. Y para eso hay que legislar con claridad y sin ambigüedad. El que necesita una salida, la va a tener. Pero no en base al miedo”.

La presidenta del Concejo también marcó la diferencia entre quienes necesitan ayuda y quienes ejercen violencia en la calle: “El que quiera salir adelante, tendrá herramientas. Pero el que aprieta a un vecino para sacarle plata no puede estar en la vereda como si nada pasara. Rosario no puede ser una ciudad donde el miedo sea parte de lo cotidiano. El que amenaza, no puede formar parte de ningún esquema formal”.