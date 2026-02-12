La Capital | Policiales | jefe

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Ya había ocupado el cargo en 2020, durante siete meses, durante la gestión de Omar Perotti en la que hubo 12 jefes de la Unidad Regional II en cuatro años

12 de febrero 2026 · 17:23hs
Danilo Villán

Danilo Villán, nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura.

La Unidad Regional II tendrá un nuevo jefe tras el desplazamiento de Guillermo Solari, confirmado este jueves tras el cese de la protesta policial realizada los últimos días frente a la Jefatura. Se trata de Danilo Villán, quien ya había ocupado el cargo en 2020 durante la gestión de Omar Perotti.

El comisario Danilo Villán tomará la posta del mando de la URII. La medida se tomó como corolario del conflicto entre agentes policiales y el gobierno provincial, que derivó en un aumento salarial para los empleados de la fuerza luego de protestas en el edificio de Jefatura de Ovidio Lagos al 5200.

>> Leer más: Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Villán formaba parte de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, pero ya tiene experiencia a cargo de la policía de Rosario. Ocupó el puesto durante siete meses de 2020.

Datos sobre Danilo Villán

Villán tiene 54 años y nació en la localidad de Intiyaco, departamento Vera. Con el cargo de Director general de Policía, se había retirado y fue reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe.

En su pasado formó parte de distintas divisiones y áreas de la policía de la provincia. Estuvo en el Cuerpo Guardia Infantería de la UR II, en la División Personal, fue sumariante de la comisaría 7ª, jefe de la comisaría 9ª y subjefe de la comisaría 14ª de Rosario.

>> Leer más: Pullaro decretó un básico de $1.350.000 para la Policía y busca cerrar la protesta en Rosario

También fue jefe de tercio y subjefe en el Comando Radioeléctrico de Rosario, jefe de Infantería de Rosario 2015, subdirector y director de la Policía de Acción Táctica (PAT) en 2018, subjefe de la Unidad Regional II en 2019, y tras su paso como jefe de la URII en 2020 estuvo en la Policía Vial.

Jefe de la policía de Rosario

Para el 10 de enero de 2020, a un mes de iniciada la gestión de Perotti, la URII presentaba su tercer jefe. El primero fue Marcelo Gómez, que venía de la gestión de Miguel Lifschitz pero el 18 de diciembre lo reemplazó Claudio Romano hasta que veinte días después el cargo lo ocupó Danilo Villán.

>> Leer más: Danilo Villán es el nuevo jefe de la Unidad Regional II de Rosario

Fueron siete meses los que duró Villán entonces. Luego comenzó un período en el que hubo otros ocho jefes para la policía de Rosario. En la mayoría de los casos los desplazamientos estuvieron relacionados a la crisis de violencia urbana que implicó un aumento en los homicidios en Rosario durante los años 2021, 2022 y 2023.

El último jefe de la URII durante aquel período fue Daniel Acosta, que ya había estado en el cargo en la misma gestión y en mayo de 2023 volvió a ser designado. Estuvo al mando hasta mayo de 2025, ya con la gestión Pullaro, cuando fue desplazado en medio del entonces incipiente escándalo de desvíos de fondos destinados a los combustibles.

Noticias relacionadas
La protesta policial concluyó el miércoles con los anuncios del gobernador Pullaro

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

La mujer lesionada recibió asistencia en el Policlínico San Martín tras las amenazas.

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Un grupo de jóvenes afectados por la golpiza en las Cuatro Plazas durante una audiencia judicial por el caso. 

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Luis Maldonado fue respaldado por el gobernador Pullaro

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

El crimen fue en Recreo en 2021 y al acusado lo detuvieron dos años después, con el arma en su casa. "Que mi hijo descanse en paz", dijo la madre de la víctima

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino
Ovación

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Policiales
Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja