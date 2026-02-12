La Capital | Ovación | Japón

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

La primera división japonesa implementó un criterio de desempate para los partidos igualados, que trae al recuerdo de una medida histórica en Argentina.

12 de febrero 2026 · 15:34hs
La primera división de Japón implementó las tandas de penales en los partidos igualados.

La primera división de Japón implementó las tandas de penales en los partidos igualados.

La liga japonesa anunció una medida que sorprendió al mundo del fútbol y generó un gran debate internacional, pero que trae el recuerdo del antecedente en Argentina que duró poco y pasó sin pena ni gloria. La actual edición de la J1 League definirá los empates con una tanda de penales, la cual otorgará un premio al ganador.

La disposición comenzó a aplicarse el pasado fin de semana con la jornada inicial de la primera división japonesa. A diferencia del sistema tradicional de puntuación, este campeonato le entregará dos puntos al equipo que se imponga desde los doce pasos luego de un empate.

Al respecto, detallaron que el perdedor de la tanda de penales recibirá solamente un punto por la igualdad previa, por lo que cada equipo podría recibir tres, dos, una o ninguna unidad en cada encuentro.

Ya comenzaron los penales en Japón

Ante un empate en los 90 minutos, la J1 League pone a prueba la modificación de los empates e incorpora las tandas de definición desde los doce pasos. Esta medida se da en el marco de la “temporada de transición 2026”, por lo que será una prueba antes de que se adapten al calendario europeo, con un campeonato que vaya desde agosto hasta mayo.

Durante esta primera jornada de la liga japonesa, que divide a 20 equipos en dos zonas (oeste y este), Kyoto Sanga y Vissel Kobe protagonizaron el primer empate con un 1-1 que finalizó en victoria desde los penales para el conjunto visitante por 4-1.

A su vez, hubo otras tres igualdades en esta fecha, en las que F.C. Tokyo superó a Kashima (5-4), Gamba Osaka a Cerezo Osaka (5-4) y Avispa Fukuoka a Okayama (6-5). En principio, este sistema de desempate no continuaría más allá de este campeonato, aunque esto dependerá de la evaluación de las autoridades.

El antecedente del fútbol argentino

Hace varias décadas atrás, más precisamente en el campeonato de 1988/89, la AFA introdujo las definiciones por penales como criterio de desempate en la primera división del fútbol argentino, con el mismo sistema de puntuación implementado actualmente en Japón.

Aquel torneo, con 20 equipos y 38 fechas a dos ruedas alternando las localías, tuvo este condimento especial, pero también fue el primero en entregar dos unidades al ganador de cada partido.

Este criterio de desempate duró apenas un campeonato y, a pesar de que le sumó entretenimiento y emoción a los espectadores, nunca regresó al fútbol argentino.

La particular participación de Newell's

Como un hecho anecdótico de estas tandas, o incluso como una premonición de que esta idea estaba condenada al fracaso, los primeros tres penales ejecutados en este tipo de definiciones durante el campeonato 1988/89 fueron errados, y nada más ni nada menos que con un campeón del mundo que jugaba en Newell's como protagonista.

Luego del 0-0 entre Ferro y la Lepra en Caballito, Sergio Almirón ejecutó el primer remate de la tanda desde los doce pasos y el arquero Alberto Vivalda se lo atajó.

Almiron2
Sergio Almirón fue campeón en México 1986 con la selección argentina de Bilardo.

Sergio Almirón fue campeón en México 1986 con la selección argentina de Bilardo.

De la misma manera, Norberto Scoponi le detuvo el remate a Héctor Miranda, pero en la siguiente ejecución Víctor Rogelio Ramos, histórico goleador rojinegro, desvió el penal. Finalmente, Ferro se impuso por 3-1 y se llevó el punto extra.

Las más leídas
Ovación
Ovación

