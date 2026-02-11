El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

La Capital | La Ciudad | El tiempo

Hay bajas chances de precipitaciones para el resto de la jornada. Los termómetros no superarían los 28º hasta el domingo inclusive

11 de febrero 2026 · 23:33hs
Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada de este jueves en Rosario un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes, en una jornada que tendría hasta la noche algunas chances de tormentas y chaparrones. La temperatura máxima no superaría los 28º y se mantendría en esos niveles al menos hasta el domingo.

La madrugada del jueves llega con un alerta amarillo por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Luego habría entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas por la mañana, tormentas aisladas en la tarde y chaparrones a la noche. La temperatura máxima rondaría los 28º y la mínima estaría en 18º.

El viernes tendría ráfagas de viento de hasta 50 km/h desde la madrugada y hasta la tarde inclusive. El cielo estaría parcialmente nublado y las marcas oscilarían entre 27º y 17º.

Para el sábado se anuncia otro leve descenso de la temperatura, con una máxima de 26º y una mínima que tendría un pequeño salto hasta los 19º. El cielo estaría mayormente nublado y se esperan ráfagas fuertes durante toda la jornada.

El domingo tiene bajas chances de tormentas aisladas matutinas y cielo mayormente nublado en la tarde, con registros entre 28º y 20º.

El lunes estaría mayormente nublado, con una máxima de 31º y una mínima de 20º.

El martes continuaría el paulatino aumento de la temperatura, con 32º de máxima y 21º de mínima, y cielo mayormente nublado.

