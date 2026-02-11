Central aprobó con creces y va en busca de ser otra vez un buen estudiante en la Copa Argentina

Con mucha holgura, el Canalla superó por 2 a 0 a Sportivo Belgrano de San Francisco y avanzó a 16avos, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata

Todo alegría. Los jugadores de Central celebran con euforia el primer gol, que fue obra de Julián Fernández.

Central se amigó con Central , al menos en el resultado, y logró un holgado triunfo ante Sportivo Belgrano de San Francisco por 2 a 0 en los 32vos de final de la Copa Argentina . Su próximo rival en esta competición será Estudiantes de La Plata, con todo lo que eso significa por los acontecimientos de los últimos tiempos.

El mundo canalla sabía que no había margen de error y que otra eliminación temprana en un torneo que le dio muchos días de alegría al club y un título en 2018 generaría un gran malestar puertas adentro y también entre los hinchas.

Al triunfo del equipo de Jorge Almirón no hay que bajarle el precio. Porque este tipo de partidos eliminatorios ante un rival de dos categorías más abajo son traicioneros y el equipo de primera tiene todo para perder y nada para ganar.

Los canallas salieron a buscar la victoria desde el minuto inicial y con el objetivo de definirlo en el primer tiempo. Fue un equipo corto, con la defensa parada casi en la mitad de la cancha, y jugó mucho por el piso tratando de no cometer errores.

Comen2 Alejo Veliz se llena la boca de gol luego de convertir el segundo tanto de Central en la victoria contra Sportivo Belgrano. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Sportivo Belgrano mostró menos de lo esperado. Se notaron las diferencias técnicas y sobre todo físicas, ya que el equipo cordobés volvió a jugar oficialmente tras más de tres meses.

En el primer ataque directo llegó el primero. Coronel habilitó a Enzo Giménez, el centro del paraguayo y el gran anticipo de Julián Fernández para sacar la primera ventaja a los 5’.

Central no se refugió. Siguió en la misma sintonía y a los 20’ Di María casi le baja la persiana al partido con un tiro libre que Martina sacó al córner.

Un pequeño descanso

Luego se tomó un descanso entre los 20’ y los 30’, donde hubo un par de pérdidas en la mitad de la cancha que contra un equipo de primera se hubiesen pagado más caro.

Pero en el último cuarto de hora Central monopolizó el balón, volvió a mostrar autoridad y a los 40’, luego de haber dilapidado un par de situaciones, Alejo Veliz anotó el 2 a 0 y dio la sensación que definió el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021708383028380138&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAL ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 6', Julián Fernández puso el 1-0 ante #SPBelgrano en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6hiazNWmsf — TyC Sports (@TyCSports) February 11, 2026

Quedaban 45’ por jugar y más que nada ver las actitudes de los entrenadores en la segunda mitad. Sergio Maza metió dos cambios, aunque no dejó en el vestuario a ninguno de los cinco amonestados que tuvo en el primer tiempo. Almirón, por su parte, dejó a los mismos once en cancha.

Era lógico que Central, sin refugiarse como lo hizo contra Belgrano y Aldosivi para mantener la diferencia, iba a retroceder un poco y no iba a ser tan punzante. Pero de todos modos nunca cedió el protagonismo.

Cuestión de decidirse

Era cuestión de que Central se decidiera a volver a ser agresivo para anotar el tercero. Una corrida de Sández a los 65’ que terminó con un cabezazo de Veliz fue lo más peligroso que mostraron los canallas en esa segunda mitad.

Por otra parte, Almirón seguía sin mover las piezas y algunos futbolistas como el chileno Pizarro mostraban evidentes signos de cansancio. El resto regulaba.

Recién faltando 15’ el entrenador de Central hizo tres modificaciones, aunque no innovó mucho ya que fueron casi los mismos cambios de siempre con los ingresos de Navarro y Copetti. Eso sí, esta vez le dio rodaje a Cantizano.

Otro Giaccone a la cancha

El pescado estaba vendido desde hacía tiempo. Los últimos minutos solo sirvieron para el debut de Paolo Giaccone y para que Almirón por primera vez hiciera los cinco cambios, porque también lo puso a Segovia.

Los auriazules hicieron lo que tenían que hacer, ganar para clasificar. En la próxima fase tendrán un rival de peso como Estudiantes de La Plata en un partido que dará mucho para hablar en la previa.

Es, sin dudas, un partido que se las trae.