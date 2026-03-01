La Capital | Ovación | clásico rosarino

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

El clásico rosarino va a las 17 en el Coloso. El rojinegro está golpeado y vuelve Kudelka. En el Canalla Di María está picante y Almirón debuta en el derby

1 de marzo 2026 · 06:10hs
La última foto del clásico rosarino. El leproso Luciano Herrera va con todo ante la trepada del canalla Agustín Sández. Volverán a verse las caras en el Coloso.

El gran libro cada vez más digital del clásico rosarino vuelve a abrir sus páginas y redes para escribir otro capítulo de pasión, fútbol y folclore. Newell’s y Central, Central y Newell’s, de nuevo cara a cara, frente a frente, en el partido mágico, inigualable, el que mejor resume la esencia amateur e imprevisible de lo que significa jugar a la pelota, más allá de las tácticas, estrategias y planteos que serán más que válidos y entregarán héroes y villanos. Luz, cámara, acción!!!

Desde las 17, en el Coloso, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y con el silbato virtual de Héctor Paletta en el VAR, Rosario reedita su máxima fiesta, su ritual pagano, su sello distintivo en el mundo. Llegan como el día y la noche, el sol y la luna, la calma y la tormenta, pero todo empezará en foja cero, nada servirá de antemano y cada equipo tendrá el enorme desafío y la obligación de escribir su propia aventura para ir por todo.

La previa fue acotada porque hubo fecha entresemana y allí se rubricó a la perfección cómo llega cada equipo al derby. Newell’s muy golpeado, vapuleado por momentos por Estudiantes, que lo derrotó 2 a 0 en el Parque bajo el interinato de Lucas Bernardi, tras la salida cantada de Favio Orsi y Sergio Gómez. Encima perdió hasta al capitán Gabriel Arias por una seria lesión de tobillo y atajará Williams Barlasina.

Newell's llega herido y Central afilado

Del lado rojinegro, todo es duda, desconcierto y bajísimo nivel individual y colectivo, donde hasta acá no se sostiene un piso mínimo de competitividad. La única esperanza es la designación de urgencia de Frank Kudelka, un técnico probo, confiable, que puede comenzar a frenar la hemorragia y entregar señales de reacción. Una especie de capitán de barco en plena tempestad en altamar. Será el inicio de su segundo ciclo y el único clásico que jugó lo empató en Arroyito.

Enfrente está Central que viene de dar vuelta el partido en La Plata y vencer a Gimnasia 2 a 1, más por su grandísima calidad individual que por el funcionamiento colectivo. Pero a partir de Angel Di María (vuelve al Coloso tras ser ovacionado en el homenaje a Maxi Rodríguez) y sus socios está la llave de un ataque temible que en cualquier momento arma una estocada letal. Y en el banco estará el interminable Marco Ruben.

Además, será la primera vez del DT auriazul Jorge Almirón en el partido de la ciudad. Tiene sobrada experiencia en equipos de primera línea, pero siempre es especial ser parte de este cotejo donde la pasión, el nerviosismo y la tensión se comprimen al máximo y cada protagonista está obligado a dar la talla.

Kudelka para corregir, Almirón para sostener

Cuando se habla en la previa de un equipo en la lona y otro parado en el centro del ring no sólo se apela al análisis y las sensaciones. Newell’s viene de sostener a duras penas la categoría en la temporada pasada y ahora tras siete fechas va último en la tabla general. Y Central fue campeón de la anual en 2025 y hoy mantiene la competitividad mientras se prepara para jugar la Copa Libertadores.

Tal vez el presente canalla desde lo futbolístico no sea diez puntos, pero la gran diferencia es que el rojinegro todavía no pudo salir del aplazo. Y eso es lo que Kudelka desde el planteo y la motivación intentará emparejar y, a la inversa, su colega Almirón buscará sostener e incrementar en la tarde del domingo.

Los datos de los últimos clásicos

Y, además, hay un par de datos a tener en cuenta que también rondan por la cabeza de los campamentos leprosos y canallas y que redundan en obligaciones, desafíos y deseos.

El último triunfo de Newell’s fue el 20 de marzo de 2022 cuando venció a Central 1 a 0 en el Gigante con gol de Juanchón García y bajo el mando de Javier Sanguinetti. Ese resultado se llevó puesto el ciclo de Kily González en Arroyito. Desde allí se jugaron siete clásicos y el Canalla ganó seis y empataron uno.

Por su parte, hay que remontarse al 2 de noviembre de 2008 para encontrar un éxito leproso ante su archirrival en el Coloso. Sí, a más de 17 años. Fue con el gol de penal de Rolando Schiavi y bajo la tutela de Fernando Gamboa.

Los datos no juegan el partido y son de palo, pero también refuerzan las urgencias de Newell’s de revertirlos y el desafío de Central de sostenerlos.

Lo mejor de todo es que más allá del marco imponente y extraordinario que tendrá el Coloso, de las tendencias que marcan los algoritmos previos y del presente futbolístico de ambos equipos, nunca un partido tiene un resultado puesto de antemano y menos en un clásico único como el rosarino.

Al resultado de los partidos lo escriben los jugadores y los técnicos en 90 minutos. Ni más ni menos. Lo demás queda en los vestuarios. Todo arranca de cero, la pelota es una sola y cada equipo cuenta con sus herramientas, virtudes y defectos, fortalezas y debilidades, experiencia y juventud, y ambos deberán animarse a elegir su propia aventura.

