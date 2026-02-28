Lejos de la generación dorada y ya sin Banega, Newell's juega su primer clásico sin referentes

Newell's afrontará el clásico este domingo ante Central sin líderes propios o importados dentro del plantel. El último capitán fue Banega.

Ever Banega fue el capitán de Newell's en el clásico anterior. Ya no está.

Por primera vez en muchos años, Newell's jugará el clásico rosarino sin ningún referente de peso en el plantel y mucho menos dentro de la cancha. Atrás quedó el tiempo de los grandes emblemas que volvieron al club del Parque a darle un salto de categoría al equipo rojinegro.

Si bien nunca pudo convertirse en referente de la entidad leprosa, nadie puede negar que Ever Banega, que emigró en este mercado a Defensa y Justicia, es un futbolista con recorrido internacional y que fue mundialista en Rusia 2018 con la camiseta argentina. Fue el último nombre de categoría y vinculado a Newell's que estuvo en la plantilla rojinegra.

Poco tiempo atrás estuvieron grandes referentes con sentido de pertenencia, que dejaron una huella imborrable y todos ellos campeones con Newell's, como Maxi Rodríguez, Nacho Scocco, Lucas Bernardi, Diego Mateo, Gabriel Heinze y el Patón Guzmán, entre tantos otros, pero ahora la ausencia de referentes propios o importados en la entidad es alarmante.

Newell's y los pibes que asoman

Quedan los pibes formados en la cantera: ahora asoman Luca Regiardo, Valentino Acuña (que usa la camiseta número diez), Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, todos grandes proyectos, pero todavía en etapa de desarrollo y consolidación, que no pueden hacerse cargo totalmente del liderazgo.

Encima, el capitán actual del equipo, el arquero Gabriel Arias, sufrió una grave lesión del tobillo que, además de sacarlo del clásico, lo dejará marginado de las canchas por varios meses.

Y uno de los que tuvo que tomar la posta de líder casi de urgencia fue el pibe Regiardo, que además fue el emisario leproso en la rueda de prensa que organizó la Liga Profesional de Fútbol en la previa del derby.

El liderazgo, un tema a resolver por Kudelka

Por ello, por ahora nadie de los que llegó en este mercado asoma como el líder consolidado para asumir la capitanía futbolística y emocional del grupo. Esta también será una de las tareas que deberá ir resolviendo Kudelka.

La jerarquía y el liderazgo no se logran de un día para el otro. Y Newell's necesita ambas cualidades lo antes posible. Tal vez el clásico de este domingo, a las 17, en el Coloso, sirva para que algún protagonista rojinegro sume puntos en este sentido. Es una gran oportunidad.