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Newell's juega su tercer amistoso en Buenos Aires y pega rápido la vuelta a casa

Se mide este sábado por la mañana con Independiente, en el estadio Libertadores de América. Luego, tendrá descanso hasta el martes

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

10 de julio 2026 · 19:59hs
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 Facundo Guch es la principal fuente de generación de juego en Newell’s.

CANOB

 Facundo Guch es la principal fuente de generación de juego en Newell’s.

Newell’s sigue ajustando clavijas en su puesta a punto futbolística de cara al inicio del Clausura. Con ese objetivo en la mira, busca continuar acumulando minutos y rodaje con la intención de llegar de la mejor manera al torneo. Detrás de esa búsqueda, el equipo rojinegro afrontará este sábado por la mañana su tercer y último amistoso en su estadía en Buenos Aires, cuando enfrente a Independiente en Avellaneda.

El ensayo se realizará, desde las 9.30, en el estadio Libertadores de América y representará el cierre de su paso por Buenos Aires, donde desarrolló la etapa más exigente de los trabajos con pelota.

Según trascendió, el formato del amistoso será similar al que usó en los anteriores, de dos partidos bajo la modalidad de puertas cerradas para los hinchas y para la prensa, en dos tiempos de 30 minutos, para que puedan ver y evaluar a la mayor cantidad de jugadores.

>> Leer más: Newell's: Lautaro Giannetti empieza a asomar y tomar ritmo para salir al ruedo

Newell's pone el acento en la pelota

El conjunto rojinegro hizo base en Los Cardales con una amplia delegación de 30 jugadores, con los únicos dos refuerzos que arribaron (el zaguero Lautaro Giannetti y el lateral Franco Escobar), y con seis juveniles que se destacaron en el primer semestre en reserva (Facundo Basualdo, Valentín Rosso, Thomas Ríos, Néstor Boretto, Tomás Viola y Blas Benedetto).

En este viaje por Buenos Aires, los titulares perdieron 1 a 0 con Argentinos Juniors, en el predio que posee el Bicho en el Bajo Flores, con gol de Alan Lescano de penal. Luego, le ganaron 3 a 1 a Vélez en lo que fue su primera victoria en los amistosos de pretemporada. En esa ocasión, en el Amalfitani logró imponerse con tantos de Walter Mazzantti (9’), Facundo Guch (23’), y Jerónimo Gómez Mattar (16’ del segundo tiempo), mientras que Dilan Godoy (29’) convirtió para el dueño de casa.

Antes de viajar, en Rosario, habían empatado 1 a 1 con Sarmiento de Junín, con un golazo de Walter Nuñez, en el Coloso Marcelo Bielsa.

>> Leer más: En Newell's, ya se pueden adquirir los abonos para el torneo Clausura 2026

Los refuerzos, de a poco

Hasta ahora, el cuerpo técnico no usó a los dos refuerzos en los conjuntos de los titulares. La idea de Kudelka es llevarlos de a poco hasta que logre un estado para salir al ruedo en el escenario grande. Además, el mediocampista Luca Regiardo tampoco jugó en los turnos iniciales por estar arrastrando algunas molestias físicas.

Por suerte para Newell’s, en el duelo de alternativos ante el Fortín, sumaron minutos estos dos jugadores. En ese encuentro, el equipo rojinegro igualó 1 a 1, con goles de Matías Cóccaro (4’) y Diego Valdés (20’ ST) para Vélez.

Vale destacar que el entrenador volvió a utilizar un dibujo táctico 4-2-3-1 con los titulares y otro distinto, un 4-4-2 con dos nueves arriba, con los suplentes.

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