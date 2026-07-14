Argentina vs. Inglaterra: el astrólogo que anticipó la semifinal reveló quién tiene ventaja este miércoles

El astrólogo rosarino Juan Cruz Sirius vaticinó cuál será el destino de la selección argentina en la recta final del Mundial 2026

El astrólogo rosarino Juan Cruz Sirius pronóstico que Argentina haría "un muy buen Mundial, peleando por la corona" y que estaría entre los semifinalistas, y así fue. Ahora deslizó que hay una "leve ventaja" en relación a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.

Más allá del azar y las apuestas que giran en torno al deporte, la astrología puede llegar a descifrar un resultado. Para Sirius, su trabajo no está liberado a la suerte sino que hay un trabajo con "rigurosidad" a la hora de trazar pronósticos, se sean deportivos, políticos, eventos o catástrofes a nivel internacional.

El astrólogo pronosticó el campeonato de la selección conducida por Lionel Scaloni en 2022 de la misma manera que anticipó que en 2018 "no tenía ninguna chance" de quedarse con el trofeo dorado.

"Siempre es complejo hacer una «predicción» de estas características, porque hay muchas variables astrológicas «operando», y es desafiante llegar a una conclusión", anticipó Sirius.

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Más allá de cualquier prolegómeno, el astrólogo compartió su pronóstico del derrotero del equipo capitaneado por Lionel Messi y los resultados fueron alentadores.

"Según mi análisis astrológico Argentina no hará un mundial decepcionante, con esto me refiero a que no nos volveremos temprano a casa", anticipó Sirius de cara al desempeño del seleccionado nacional en esta cita mundialista.

Cómo le irá a Argentina

En ese marco, agregó: "Mi pronostico es que haremos un muy buen mundial peleando por la corona: Argentina estará entre los semifinalistas, con buenas posibilidades de estar entre los tres primeros".

No obstante, completó: "Hay algunos aspectos astrológicos de tensión que no me gustan y no me permiten ser más contundente; por eso de llegar a esas instancias tocará analizar detalladamente la astrología del rival".

Claramente, eso se podría interpretar con las dificultades que logró soslayar el equipo albiceleste tanto contra Cabo Verde, Egipto y Suiza, donde el pasaje a las rondas siguientes tuvieron ribetes infartantes.

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Pero llegó la hora de reeditar un encuentro ante Inglaterra, como ocurrió en México 1986, hace 40 años, aunque la diferencia es que esta vez el choque no será por cuartos de final sino en la definición de uno de los finalistas. En la otra llave se definirá el restante finalista entre Francia y España.

Con el ensayo astrológico fresco y arriba de la mesa, Sirius vaticinó: "Hay una leve ventaja para Argentina, no puedo ser más contundente que eso".

Ahora habrá que esperar al vibrante y emotivo desenlace que promete arrojar el encuentro en Atlanta entre Argentina y Gran Bretaña con todo el contenido simbólico que implica por la herida de Malvinas, pese a que "es un partido de fútbol", como exhortó Scaloni en conferencia de prensa.