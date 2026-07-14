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Granadero Baigorria tendrá un listado oficial de escritores y creadores literarios de la ciudad

La convocatoria es inclusiva y busca sumar tanto a quienes ya cuentan con obras publicadas como quienes tengan material inédito y quieran formar parte del registro

14 de julio 2026 · 15:04hs
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El objetivo principal del relevamiento es el armado de una base de datos regional que permita generar redes de trabajo conjunto y dar difusión a la producción literaria local.

El objetivo principal del relevamiento es el armado de una base de datos regional que permita generar redes de trabajo conjunto y dar difusión a la producción literaria local.

La Biblioteca Municipal y Popular «José Hernández» lanzó una convocatoria abierta para creadores literarios de la ciudad, editados o inéditos, con el objetivo de conformar una base de datos regional y potenciar sus obras.

La iniciativa está dirigida a escritores y escritoras nativos o radicados en Granadero Baigorria, abarcando todos los géneros literarios: poesía, cuento, novela, ensayo, dramaturgia, textos académicos y de investigación, narración e historietas. La convocatoria es completamente inclusiva, por lo que pueden sumarse tanto aquellos que ya cuentan con obras publicadas como quienes tengan material inédito.

Identidad literaria de Granadero Baigorria

El intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, destacó la importancia de este proyecto para la construcción de la identidad cultural baigorriense: "Granadero Baigorria tiene una riqueza cultural enorme que muchas veces late de manera silenciosa en los barrios. Con este relevamiento queremos tender un puente directo desde el Municipio y la Biblioteca hacia nuestros escritores. Nos enorgullece abrir este espacio para registrar sus historias, difundir sus voces y, sobre todo, para que la Biblioteca ‘José Hernández’ sea el hogar donde se resguarde y comparta el talento de nuestra gente".

El objetivo principal del relevamiento es el armado de una base de datos regional que permita generar redes de trabajo conjunto y dar difusión a la producción literaria local en diferentes eventos de la escena cultural. Asimismo, la institución se encuentra diagramando una colección exclusiva de autores locales, por lo que se invita a los participantes a incluir sus publicaciones en el catálogo oficial de la Biblioteca.

Las y los interesados en formar parte de este registro e impulsar la cultura baigorriense pueden aportar sus datos personales, biográficos y de obra completando de manera virtual el siguiente Formulario de Registro: https://docs.google.com/forms/d/1voRy9G38IiiImCMlH8F3EjrWijM_KU4ZJyzhJEHhmnc/edit

Para más información o consultas, acercarse a la Biblioteca Municipal y Popular "José Hernández" (Rivadavia 278).

>>Leer más: El trayecto de cómo Granadero Baigorria se convirtió en ciudad vuelve en versión ampliada

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