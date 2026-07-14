Cien años de vida de la Rosarina de Básquet: los más de 150 clubes que le dieron vida

El listado con el debut de todos los clubes de la rama masculina que pasaron por la AROB en estos 100 años de la prestigiosa institución

Equipo de básquet de Provincial, en 1926. Fue uno de los primeros clubes en participar.

La Asociación Rosarina de Básquet desde hace mucho tiempo, bajo la gestión de Marcelo Turcato primero y en estos últimos meses con Miguel Tudino como presidente, le dio la importancia que se merece a la rica historia que tiene la institución desde hace 100 años.

Puso en valor el rico archivo que se encuentra en la sede de Laprida 1426 y está tratando de reconstruir los períodos donde no hay mucha documentación. Además, en su web oficial está desarrollando un informe pormenorizado año por año desde 1926, que va a derivar en el Libro del Centenario .

Más de 150 clubes participaron a lo largo de estos 100 años con equipos en los primeros niveles de la rama masculina a nivel mayor. Sin contar a los clubes que lo hicieron solo con sus divisiones inferiores.

Este es un listado preliminar que preparó la AROB con el debut ya sea en primera, segunda, tercera, cuarta o novicios de cada club. Seguramente con el correr del tiempo el mundo del básquet irá aportando algún nombre faltante, ya que la historia la hacemos entre todos.

Los primeros cinco años

En 1926 hubo 12 equipos en la AROB: Provincial, Ben Hur, Rosario Central, Regatas Rosario, Internacional Harvester, Gimnasia, Newell’s, Universitario, Velocidad y Resistencia, Xinglar Club, Oliver Club y Tiro Federal.

Antes de terminar la década del 20 jugaron por primera vez con un equipo de mayores Huracán, Tiro Suizo, Bunge y Born y San Lorenzo Basket Ball Club (1927) y Sportivo Constitución e Hindú (1930).

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Los 30 trajeron casi 50 clubes nuevos

En el período 1931-1940 debutaron: Alberdi Basket Ball Club, Asociación Cristiana, Bieckert, Deporte Rosarino, Rosario al Puerto Belgrano y Sportivo Refinería (1931), Atenas, Inca, Sportivo América y Uria (1932), Centro Progresista (1933), Belgrano y Club Atlético Olegario Víctor Andrade (1934), Calzada y Estudiantes (1935), Echesortu y Hindenburg (1936), Náutico, Sportivo Federal, Internacional, Chaqueño Santa Paula, Audax, Atlantic Sportsmen y Aprendices Tiro Federal (1937), Atlántida, Horizonte (ex Bieckert) y Barrio Parque (1938), El Luchador, Colegiales, Deportivo La Merced, Deportivo Moreno, El Porvenir, Intercambio, Rosario Rowing, Sociedad Puerto Rosario, T.V.O. (Tesón Valor y Orden) y Unión River Paraná (1939); y Ciclón, Alemán Argentino de Cultura Física, Florencio Varela, General Mitre, Refinería, Rosario Base Ball, Sociedad Eléctrica Argentina y Unión Argentino (1940).

Varios grandes aparecieron en los 40

En la década del 40 se presentaron por primera vez: El Tala y Fortín Barracas (1941), La Unión y Ñaró (1942), Argentino de Rosario, Deportivo Sarmiento, Estudiantes Juniors, Estudiantil, Molinos Río de La Plata, Sparta y Unión Telefónica (1943), Servando Bayo, Sportsmen Unidos y Talleres Ercam (1944), Libertad y Unión Cerealista (1945), Empresa Mixta Teléfónica Argentina (E.M.T.A.) (ex Unión Teléfónica) (1947), Temperley y Centro José Manuel Estrada (1948), Arizona, Policial, Teléfonos del Estado (ex E.M.T.A.) (1949) y Leandro Nicéforo Alem (1950).

En los 50 hubo muchos que hoy no están

Desde 1951 hasta 1960 hicieron su estreno en la Rosarina muchos clubes que hoy no pertenecen a la institución: Olimpia (1951), Ateneo Israelita Peretz, Central Córdoba, La Aurora, Oroño, Saladillo y Celulosa Argentina (1952), Leña y Leña, Ministerio de Obras Públicas, Organización Hebrea Macabi, Social Zona Sud y Sportivo Rosario (1953), 6 de Febrero, Ateneo El Pilar, Club de Niños 27 de Febrero, Deportivo Rosario y Nueva Era (1954), Atlético Fisherton, Los Belgranenses, Unión y Gloria, y Onkel (1955), Biblioteca Amor a la Verdad y Unión Central, Social Fisherton y Voluntad (1957), Biblioteca Popular Porvenir, Cuba Libre, El Favorito F.C. y Unión Americana (1958), Los Rosarinos Estudiantil, Nuestro Símbolo y Sportivo Alberdi (1959), Talleres de Villa Gobernador Gálvez, y Unión y Tesón (1960).

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Los nuevos en los 60 y los 70

Actuaron por primera vez en estas dos décadas: 9 de Julio, Artigas, Sociedad Hebraica y Teléfonos Rosario (1961), Libanés (1962), Casiano Casas, Edison, Intercambio Carriego y Paganini Alumni de Granadero Baigorria (1963), Deportivo Club Rosario (1964), Alumni de Casilda y Banco Nación (1968), San Cristóbal (1970), Centro Asturiano (1971), Río Negro (1972), Garibaldi de Fray Luis Beltrán (1973), Arroyo Seco Athletic Club, Unión de Arroyo Seco y Zona Sud (1974), Residentes Parquefield (1976), Agua y Energía y Talleres de Arroyo Seco (1977).

Los últimos debutantes

En los 80’ debutaron la Universidad Nacional de Rosario (1982), Unión Sionista (1984), Banco Provincial de Santa Fe y Red Star de San Lorenzo (1985). Mientras que Empleados de Comercio jugó en el tercer nivel en 2008 y 2009.

La AROB no paró de crecer y en la rama masculina fue anexando clubes fuera de la ciudad de Rosario desde los 90’ para acá como Maciel y Alba Argentina de Maciel, Municipalidad de Puerto San Martín, Comuna de Timbúes, Timbuense, Industrial y Social de Funes, Independiente de Ricardone, San Telmo de Funes y Sportivo Belgrano de Oliveros.

Además, en los últimos años, en los niveles más bajos, ya sea en las reservas o en las actuales Primera C y Primera D, hubo equipos como Rosario Norte, Atlanta, Bouchard, Sorrento Open Club y Centro Recreativo de Villa Gobernador Gálvez, entre otros.