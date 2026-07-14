La Capital | Ovación | básquet

Cien años de vida de la Rosarina de Básquet: los más de 150 clubes que le dieron vida

El listado con el debut de todos los clubes de la rama masculina que pasaron por la AROB en estos 100 años de la prestigiosa institución

14 de julio 2026 · 14:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
Equipo de básquet de Provincial

Archivo La Capital

Equipo de básquet de Provincial, en 1926. Fue uno de los primeros clubes en participar.

La Asociación Rosarina de Básquet desde hace mucho tiempo, bajo la gestión de Marcelo Turcato primero y en estos últimos meses con Miguel Tudino como presidente, le dio la importancia que se merece a la rica historia que tiene la institución desde hace 100 años.

Puso en valor el rico archivo que se encuentra en la sede de Laprida 1426 y está tratando de reconstruir los períodos donde no hay mucha documentación. Además, en su web oficial está desarrollando un informe pormenorizado año por año desde 1926, que va a derivar en el Libro del Centenario.

Más de 150 clubes participaron a lo largo de estos 100 años con equipos en los primeros niveles de la rama masculina a nivel mayor. Sin contar a los clubes que lo hicieron solo con sus divisiones inferiores.

Este es un listado preliminar que preparó la AROB con el debut ya sea en primera, segunda, tercera, cuarta o novicios de cada club. Seguramente con el correr del tiempo el mundo del básquet irá aportando algún nombre faltante, ya que la historia la hacemos entre todos.

Los primeros cinco años

En 1926 hubo 12 equipos en la AROB: Provincial, Ben Hur, Rosario Central, Regatas Rosario, Internacional Harvester, Gimnasia, Newell’s, Universitario, Velocidad y Resistencia, Xinglar Club, Oliver Club y Tiro Federal.

Antes de terminar la década del 20 jugaron por primera vez con un equipo de mayores Huracán, Tiro Suizo, Bunge y Born y San Lorenzo Basket Ball Club (1927) y Sportivo Constitución e Hindú (1930).

>>Leer más: Básquet: la Asociación Rosarina estuvo a la altura con la organización del Femenino U13

Los 30 trajeron casi 50 clubes nuevos

En el período 1931-1940 debutaron: Alberdi Basket Ball Club, Asociación Cristiana, Bieckert, Deporte Rosarino, Rosario al Puerto Belgrano y Sportivo Refinería (1931), Atenas, Inca, Sportivo América y Uria (1932), Centro Progresista (1933), Belgrano y Club Atlético Olegario Víctor Andrade (1934), Calzada y Estudiantes (1935), Echesortu y Hindenburg (1936), Náutico, Sportivo Federal, Internacional, Chaqueño Santa Paula, Audax, Atlantic Sportsmen y Aprendices Tiro Federal (1937), Atlántida, Horizonte (ex Bieckert) y Barrio Parque (1938), El Luchador, Colegiales, Deportivo La Merced, Deportivo Moreno, El Porvenir, Intercambio, Rosario Rowing, Sociedad Puerto Rosario, T.V.O. (Tesón Valor y Orden) y Unión River Paraná (1939); y Ciclón, Alemán Argentino de Cultura Física, Florencio Varela, General Mitre, Refinería, Rosario Base Ball, Sociedad Eléctrica Argentina y Unión Argentino (1940).

Varios grandes aparecieron en los 40

En la década del 40 se presentaron por primera vez: El Tala y Fortín Barracas (1941), La Unión y Ñaró (1942), Argentino de Rosario, Deportivo Sarmiento, Estudiantes Juniors, Estudiantil, Molinos Río de La Plata, Sparta y Unión Telefónica (1943), Servando Bayo, Sportsmen Unidos y Talleres Ercam (1944), Libertad y Unión Cerealista (1945), Empresa Mixta Teléfónica Argentina (E.M.T.A.) (ex Unión Teléfónica) (1947), Temperley y Centro José Manuel Estrada (1948), Arizona, Policial, Teléfonos del Estado (ex E.M.T.A.) (1949) y Leandro Nicéforo Alem (1950).

En los 50 hubo muchos que hoy no están

Desde 1951 hasta 1960 hicieron su estreno en la Rosarina muchos clubes que hoy no pertenecen a la institución: Olimpia (1951), Ateneo Israelita Peretz, Central Córdoba, La Aurora, Oroño, Saladillo y Celulosa Argentina (1952), Leña y Leña, Ministerio de Obras Públicas, Organización Hebrea Macabi, Social Zona Sud y Sportivo Rosario (1953), 6 de Febrero, Ateneo El Pilar, Club de Niños 27 de Febrero, Deportivo Rosario y Nueva Era (1954), Atlético Fisherton, Los Belgranenses, Unión y Gloria, y Onkel (1955), Biblioteca Amor a la Verdad y Unión Central, Social Fisherton y Voluntad (1957), Biblioteca Popular Porvenir, Cuba Libre, El Favorito F.C. y Unión Americana (1958), Los Rosarinos Estudiantil, Nuestro Símbolo y Sportivo Alberdi (1959), Talleres de Villa Gobernador Gálvez, y Unión y Tesón (1960).

>>Leer más: Básquet: la Mini de la Rosarina jugó a lo grande y obtuvo el título

Los nuevos en los 60 y los 70

Actuaron por primera vez en estas dos décadas: 9 de Julio, Artigas, Sociedad Hebraica y Teléfonos Rosario (1961), Libanés (1962), Casiano Casas, Edison, Intercambio Carriego y Paganini Alumni de Granadero Baigorria (1963), Deportivo Club Rosario (1964), Alumni de Casilda y Banco Nación (1968), San Cristóbal (1970), Centro Asturiano (1971), Río Negro (1972), Garibaldi de Fray Luis Beltrán (1973), Arroyo Seco Athletic Club, Unión de Arroyo Seco y Zona Sud (1974), Residentes Parquefield (1976), Agua y Energía y Talleres de Arroyo Seco (1977).

Los últimos debutantes

En los 80’ debutaron la Universidad Nacional de Rosario (1982), Unión Sionista (1984), Banco Provincial de Santa Fe y Red Star de San Lorenzo (1985). Mientras que Empleados de Comercio jugó en el tercer nivel en 2008 y 2009.

La AROB no paró de crecer y en la rama masculina fue anexando clubes fuera de la ciudad de Rosario desde los 90’ para acá como Maciel y Alba Argentina de Maciel, Municipalidad de Puerto San Martín, Comuna de Timbúes, Timbuense, Industrial y Social de Funes, Independiente de Ricardone, San Telmo de Funes y Sportivo Belgrano de Oliveros.

Además, en los últimos años, en los niveles más bajos, ya sea en las reservas o en las actuales Primera C y Primera D, hubo equipos como Rosario Norte, Atlanta, Bouchard, Sorrento Open Club y Centro Recreativo de Villa Gobernador Gálvez, entre otros.

Noticias relacionadas
Festejo de Temperley, tras el triunfo sobre Presidente Derqui. Ahora, tercer partido en el Morosano.

En el Morosano, Temperley va por el pasaje a octavos de la Liga Federal

Con los colores del Sport Club a todos lados. Tras la consagración Bautista mostró con orgullo la bandera de su club.

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Los hinchas argentinos suelen llevar banderas argentinas con menciones especiales para las Islas Malvinas

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Central inició el torneo con un empate frente a San Lorenzo, en el predio de Arroyo Seco.

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Lo último

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Las tarifas dinámicas, las promociones y la falta de un precio unificado obligan a comparar antes de cada viaje: para un mismo trayecto, la diferencia puede superar los $4.000.

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso por narcomenudeo

La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses
Economía

La inflación perforó el 2% en junio por primera vez en 10 meses

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Más oferta, los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

La decisión que tomaron los comercios de Rosario frente al choque Argentina-Inglaterra

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en X ante Argentina

El DT de Egipto aclaró por qué hizo el gesto en "X" ante Argentina

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

El último asado de la selección antes de enfrentar a Inglaterra: qué carnicería argentina envió los cortes

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Del frío a una mini primavera: cuándo suben las temperaturas y por cuánto tiempo

Ovación
La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

La reserva de Central puso primera, aunque no pudo pasar del empate frente a San Lorenzo

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Policiales
Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez, imputado por el crimen de Pillín, ahora fue procesado por narcotráfico

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Zona oeste: en 13 allanamientos, detuvieron a una banda que comercializaba drogas

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

La Ciudad
Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones y apuntó contra Bartolacci

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

Primera edición del Mascotón La Capital: una caminata para disfrutar junto a tu mejor amigo

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El centro de Rosario se paralizará este miércoles a las 15.30 por el partido de la selección

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un anticipo de la primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable rumbo a un "anticipo" de la primavera

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe
Policiales

Investigan una venganza en la comunidad china por un ataque en Santa Fe

La madre de Micaela la busca hace 20 días: No quiero encontrar muerta a mi hija
Policiales

La madre de Micaela la busca hace 20 días: "No quiero encontrar muerta a mi hija"

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario
Ovación

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló Rosario

Nunca habíamos visto algo así, sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela
La Ciudad

"Nunca habíamos visto algo así", sostuvo un rescatista que viajó a Venezuela

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte
La Ciudad

Desalojaron una fiesta electrónica clandestina y sin habilitación en zona norte

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados
La Ciudad

Pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica al Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska
Política

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos
Información General

Aseguran que en Venezuela todavía hay casi 30 mil desaparecidos

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador
El Mundo

Bukele ganó las primarias y va en busca de un tercer mandato en El Salvador

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron al preso que había escapado el domingo

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Por Estefanía Niccia, médica psiquiatra
Salud

La urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba
La Región

Hughes: un adolescente falleció tras caer de la moto que manejaba

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana
La Ciudad

El turismo dejó $16.200 millones en la provincia en un fin de semana

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con la maquinita
Economía

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite
Economía

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario
Mundial 2026

Una camiseta gigante de Lionel Messi sobrevoló el cielo de Rosario

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?
Información General

¿Cuánto falta para el próximo feriado y fin de semana largo?