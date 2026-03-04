La Capital | Ovación | TAS

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la decisión de la federación y la entidad del Parque deberá desembolsar casi de 400 mil dólares para saldar la deuda con el uruguayo

Luis Castro

Por Luis Castro

4 de marzo 2026 · 21:35hs
Guillermo May llegó a la entidad del Parque como refuerzo en 2023

Guillermo May llegó a la entidad del Parque como refuerzo en 2023, pero tuvo escasa participación.

Newell's sufrió un fuerte revés en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ratificó el fallo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) en el caso entre el club v. Guillermo May Bartesaghi, exjugador de la Lepra que pasó por el club en la temporada 2023/24. Ante esta decisión, la entidad del Parque de la Independencia deberá hacer frente al pago de lo reclamado por el uruguayo y desembolsar casi 400 mil dólares.

Después de que la Fifa resolviera a favor del futbolista que se encuentra jugando en Auckland Football Club (Australia) desde septiembre de 2024, Newell's recurrió al TAS, la máxima institución independiente de arbitraje y mediación dedicada a resolver disputas relacionadas con el deporte a nivel mundial y con sede en Lausana, Suiza. Pero el fallo fue en contra de los Rojinegros.

"Newell’s vs. May Bartesaghi (Laudo 26/01/2026) rechazó la apelación de Club Atlético Newell’s Old Boys y confirmó la decisión de la Fifa (CRD). Obligación de pago al jugador Guillermo May: • USD 286.500 • 10% interés anual (USD 30.000 desde 1/9/24 y USD 256.500 desde 26/11/24) • USD 42.975 por cláusula penal. El club invocó restricciones cambiarias argentinas como eximente", le informó a Ovación Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo y administrativo.

>>Leer más: La Fifa condenó a Newell's debido a una deuda por el pase del Colo Ramírez y el club apeló ante el TAS

"El TAS aplicó normativa Fifa + derecho suizo y reafirmó el principio pacta sunt servanda: las restricciones locales no liberan obligaciones contractuales internacionales. Confirmación íntegra del fallo de la Fifa y consecuencias disciplinarias en caso de incumplimiento", completó.

May llegó a la Lepra en 2023

El 1ª de septiembre de 2023 Guillermo May se convirtió en refuerzo de Newell's y fue anunciado por el club a través de sus redes sociales. "La institución comunica que Guillermo May se convirtió en la quinta incorporación del plantel que conduce Gabriel Heinze en el presente mercado de pases".

El delantero uruguayo, en ese momento de 25 años, llegaba procedente de Danubio (Uruguay) con el pase en su poder y Newell’s había adquiido los derechos federativos y el 65% de los derechos económicos.

Varias inhibiciones

En septiembre del año pasado la entidad del Parque había sido notificado por la Fifa de que iba a sufrir una inhibición en los próximos tres mercados de pases. Y la resolución era por reclamos de falta de pago de pases de varios jugadores.

>>Leer más: Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Uno de ellos era de Olimpia de Paraguay por la cesión de Saúl Salcedo y Fernando Cardozo por 1,2 millón de dólares por cuotas impagas. La otra era por el caso de May y la tercera por la transferencia de Ignacio Ramírez.

En el medio de todo esto Newell's también había hecho una presentación ante la Fifa para reclamar el pago de 2,5 millones de dólares que le debe Vasco da Gama por el pase de Juan Sforza.

