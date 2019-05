Nuevas obras en el predio de Bella Vista

Newell's comunicó la nueva obra que se está realizando en Bella Vista y que consiste "en un playón para entrenamiento y entrada en calor para los equipos de hockey femenino". A la vez, informó que "se encuentra en la etapa final la construcción de los vestuarios para las jugadoras. El espacio contará con baños, duchas y zona de cambiado, además de un vestuario para árbitros, una oficina general y un quincho para el tercer tiempo". Esto se está llevando a cabo en gran parte "con lo recaudado tras la venta de bonos del día del club en el partido contra Gimnasia por la Copa Superliga".

El vice Cristian D'Amico también se refirió a las obras que se desarrollan en el predio, aunque aceptó que en el fútbol la prioridad está en ganar. "Hicimos muchas y por ahí el socio no ve eso. Pero si la pelota no entra dentro del arco no sirve de nada".