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Luis Suárez se arrepintió de sus críticas a Bielsa: "Dije cosas que no tendría que haber dicho"

El delantero de Inter Miami y amigo de Lionel Messi se retiró de la selección de Uruguay en 2024 luego de mantener diferencias con el seleccionador rosarino

7 de mayo 2026 · 09:38hs
Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección

"Uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección", sostuvo Luis Suárez, delantero de Inter Miami.

El astro uruguayo de Inter Miami (Estados Unidos) Luis Suárez admitió haberse equivocado al criticar al entrenador argentino de la selección Charrúa, Marcelo Bielsa, a poco más de un mes de lo que será la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. "Dije cosas que no tendría que haber dicho", sostuvo el atacante que ve cómo la última chance de ser citado y jugar su último Mundial se le escapa.

La selección de Uruguay debutará el próximo lunes 15 de junio en el Mundial ante Arabia Saudita y, para dicha cita intercontinental aún el director técnico Bielsa no definió los 26 convocados para defender la camiseta Charrúa.

Justamente, uno de los que parecía que corría con grandes chances de no disputar la Copa del Mundo es el atacante Suárez que, en las últimas horas, admitió haberse equivocado al criticar a Bielsa: "Obviamente que uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la selección. En su momento, di un paso al costado porque veía que tenía que darle lugar a los jóvenes".

>>Leer más: El futbolista profesional más longevo del mundo: "Hay burlas y discriminación de algunos rivales"

"Ya me disculpé", dijo el delantero

"Después dije cosas que no tenía que haber dicho, no era el momento justo, pero ya me disculpé con los que me tenía que disculpar en su momento", agregó el goleador con el fin de buscar quedar en el órbita del extécnico de Newell's. Cabe recordar que el uruguayo se retiró de la selección en 2024 por diferencias con el Loco.

“Ahora lo que toca es seguir trabajando y, como lo dije, jamás le diría que no a la selección de Uruguay si me necesita. Más estando tan próximo a un Mundial”, añadió el máximo goleador histórico de la selección de Uruguay.

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