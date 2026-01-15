La RAM Dakota fue elegida como el "auto del año 2025" en Argentina La pick-up comercializada por Grupo Nation fue reconocida como el vehículo más destacado de la temporada en el sector automotor 15 de enero 2026 · 16:10hs

La RAM Dakota, uno de los lanzamientos más relevantes del año y comercializada por Grupo Nation, fue reconocida como “auto del año 2025” en Argentina en los Premios PIA, un galardón otorgado por periodistas especializados del sector automotor para los vehículos más destacados de la temporada.

La pick-up representa la llegada de la marca al segmento de las pick-ups medianas, con una propuesta pensada para el trabajo, la aventura y el uso cotidiano.

El modelo se encuentra disponible en dos versiones -Warlock y Laramie- y está equipada con un motor turbodiésel 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo fuerza, eficiencia y respuesta en todo tipo de terrenos.

RAM Dakota El reconocimiento como “auto del año 2025” reafirma el valor de la RAM Dakota dentro del competitivo segmento de pick-ups medianas y consolida a Grupo Nation como un actor clave en la llegada de modelos premiados al mercado regional.