Newell's: Rodrigo Fernández Cedrés contagió a todos con garra y lucha

Armando Méndez 4: Intentó proyectarse pero no lo consiguió. Atrás no defeccionó.

Gustavo Velázquez 6: No fue fácil la batalla contra Borja y respondió. Sacó mucho.

Ángelo Martino 4: Por momentos lució desestabilizado. Le faltó final cuando subió.

Juan Ignacio Méndez 3,5: Toques intrascendentes, sin profundidad. Perdió, por lo general, las marcas en su zona.

RODRIGO FERNÁNDEZ CEDRÉS 7: Desde la primera intervención puso pierna fuerte. Batalló y ganó en el medio.

Fernando Cardozo 4,5: Si bien no desbordó, fue voluntarioso y trató de frenar las subidas del Huevo Acuña.

Matko Miljevic 6: Asumió con responsabilidad y participación el rol de creativo, aunque le faltó un pase de gol.

Lucas Besozzi 3,5: Tibios ataques por la izquierda. Ninguno lo culminó bien. En el retroceso, perdió a veces a Bustos.

Juan Ignacio Ramírez 3,5: Quedó absorbido por Pezzella y Paulo Díaz. No logró ganar ninguna disputa individual.

Ingresaron:

Tomás Pérez 4: Entró para una segunda etapa en la que el Millonario dominó. Intentó dar lucha en el medio.

Francisco González 4,5: Trató de llevar juego por afuera y en alguna que otra ocasión llegó hasta los metros finales.

Mateo Silvetti -: Cuando entró se preocupó por correr para estorbar la salida de River.

Tomás Jacob -: Se ubicó de marcador derecho y lo principal es que no se desordenó.

Esteban Fernández -: Jugó poco tiempo. Quiso encarar en una y la perdió.

El DT Sebastián Méndez 6,5: Llegó con su equipo a una situación límite y aprobó el durísimo desafío que tenía por delante. Que no era solo hacerle frente a River si no que su equipo respondiera, como no lo había hecho hasta ahora, algo que lo habia dejado al borde de su alejamiento del club. Sus futbolistas fueron valientes, dieron todo y sumaron un punto que le dio más vida al DT.

LA FIGURA