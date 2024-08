Newell's: renuncias, pedidos de licencias e indirectas cruzadas en la dirigencia Al flojo andar futbolístico de la Lepra se le suma la partida de cuatro dirigentes. Dudas sobre lo que ocurre puertas adentro de la instituci{on Por Luis Castro 15 de agosto 2024 · 11:11hs

La dirigencia de Newell's busca conseguir la tranquilidad necesaria en la vida rojinegra.

Que Newell's transita un complicado momento desde lo futbolístico es algo palpable, no sorprende y hace tiempo ha generado un fastidio pormenorizado entre los leprosos. Pero a este problema hay otro también de suma importancia que hace tambalear la vida institucional de la entidad y que despierta una serie de interrogantes hasta ahora no aclarados del todo. La ola de renuncias de dirigentes de los últimos meses parece no detenerse y no surgieron explicaciones claras de lo que sucede puertas adentro. La última en pegar el portazo fue la vocal Silvia Bossio tras una bandera que fue desplegada en la puerta del Coloso en la marcha de hinchas del martes. Según trascendió, habría un intento para que revierta su determinación.

Bossio, quien era vocal suplente y en julio había pasado a ser titular tras la renuncia de un compañero, fue tildada de hincha de Central y negó tener algo que ver con la venta de protocolos. Pero tiró una frase que dejó en claro que existe una cuestión interna de difícil resolución. "Yo nunca vendí protocolos ni me quedé con algo del club. No viajo de arriba y cuando lo hice no rompí instalaciones ajenas”, publicó en una red social.

Ese "no rompí instalaciones ajenas" tiene que ver con los destrozos que efectuó la comitiva que estuvo en el Gigante cuando acompañó al equipo en el clásico con Central. Entonces, ¿la salida tiene que ver con el ataque con una bandera de un grupo de hinchas u otra cuestión? De todas formas, desde el club -según trascendió- intentarían que Bossio cambie su decisión y retorne a sus funciones.

Amén de lo que se percibe en la entidad del Parque, hay una realidad inocultable que viene sucediendo desde el 26 de junio. Precisamente, ese día se conocieron las renuncias de dos directivos "por cuestiones personales", un motivo que puede englobar lecturas de todo tipo. El 1º de julio Newell's hizo oficiales las dimisiones de Pablo Allegri a la vicepresidencia y de Raúl Pallotti como vocal. A la vez, se oficializaron las asunciones de Daniel Asturzzi, como vice primero, y Silvia Bossio, como vocal titular.

