Newell's tendrá una semana de varias pruebas, pero con la urgencia de vencer a Riestra

La Lepra recibió varios golpes en el inicio del torneo Apertura, por lo que la dupla Orsi-Gómez afronta una semana con más dudas que respuestas

Newell's afrontará una semana complicada , pero con tiempo para trabajar sobre los errores y reponerse al pésimo comienzo del torneo Apertura . Tras la derrota 3-2 frente a Defensa y Justicia en el Coloso, la dupla Orsi-Gómez tendrá siete días más para preparar el duelo del próximo lunes ante Deportivo Riestra como visitante.

La Lepra estuvo plagada de errores individuales ante el Halcón de Varela, en un partido en el que logró generar más peligro que su rival pero recibió tres goles. Luego del domingo de descanso, el plantel entrenará esta tarde para dar comienzo a la semana de trabajo .

Ante la “falta de solidez” del equipo que remarcó la dupla técnica, Orsi y Gómez analizan algunos cambios de nombres y posibles regresos de lesiones que otorguen otra imagen al Rojinegro.

Tras un mal debut ante Talleres en Córdoba, donde fue expulsado, Bruno Cabrera ajusta los últimos detalles de su recuperación luego de sufrir un desgarro y será puesto a prueba a lo largo de los próximos días.

La Lepra recibió otro duro golpe ante Defensa y Justicia en el Coloso.

El defensor que llegó desde Coquimbo Unido de Chile en este mercado de pases se perdió los tres partidos siguientes (estaba suspendido para la segunda fecha ante Independiente) y, en caso de responder bien, podría acompañar a Oscar Salomón en el fondo.

Cabrera será exigido en los entrenamientos para definir si será de la partida ante el Malevo, cuando podría meterse en el equipo en lugar del paraguayo Saúl Salcedo.

Luciano Herrera, bajo la lupa

Después de que Newell's compró el pase de Luciano Herrera a Defensa y Justicia, el delantero leproso no logró sostener los buenos rendimientos que tuvo a lo largo del 2025 con la camiseta rojinegra.

El zurdo de 29 años fue reemplazado en el entretiempo ante el Halcón y mantiene la sequía en este Apertura. Para el duelo ante Riestra, el jujeño podría salir del once titular en lugar de Franco García, quien ingresó en la segunda etapa y protagonizó varios desbordes por la banda derecha.