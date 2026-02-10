La Capital | La Ciudad | paritaria

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

El gobierno provincial convocó a los estatales y a los maestros para este miércoles en una reunión "preliminar" en la que se estima no habrá porcentajes de suba salarial sobre la mesa.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

10 de febrero 2026 · 06:10hs
Reunión preliminar. El primer encuentro paritario del año está previsto para este miércoles en dos tandas: primero los estatales de ATE y UPCN; y luego las cúpulas gremiales docentes de Amsafé y Sadop.

Reunión preliminar. El primer encuentro paritario del año está previsto para este miércoles en dos tandas: primero los estatales de ATE y UPCN; y luego las cúpulas gremiales docentes de Amsafé y Sadop.

El gobierno santafesino convocó para este miércoles en la capital provincial a los representantes de los gremios estatales UPCN y ATE, y a su vez a las cúpulas sindicales de los docentes agrupados en Amsafé y Sadop para dar inicio formal a la discusión paritaria de 2026. Fuentes oficiales confirmaron que será un encuentro preparatorio y de discusión de aspectos técnicos en el que no se esperan porcentajes de aumentos sobre la mesa de discusión salarial. "Nuestra propuesta se va a presentar la próxima semana o la otra, se esta trabajando y conversando para terminar de armarla", dijo una calificada fuente de la Casa Gris, al indicar que "seguramente" habrá un acuerdo con la administración central, "pero será mucho más difícil con el sector docente".

>>Leer más: Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El cronograma que ayer se deslizó por los pasillos oficiales fue de un primer mano a mano entre el gobierno y los estatales para las 8.30 de este miércoles. En concreto, con los representantes de UPCN y ATE, con el fin de intercambiar opiniones, recopilar inquietudes y abordar temas técnicos que quedaron en el tintero.

paritarias12
Paritaria provincial. Las conversaciones con los gremios estatales y docentes comenzarían mañana.

Paritaria provincial. Las conversaciones con los gremios estatales y docentes comenzarían mañana.

Por la tarde, a las 15, será el turno de los titulares de los maestros oficiales de Amsafé y de los profesores particulares agrupados en Sadop. Uno de los ejes del debate será el pedido explícito, particularmente de los docentes, de la cláusula gatillo para compensar de inmediato la pérdida del poder adquisitivo del sector ante los índices de inflación. Un tema que la Casa Gris resolvió aplicando por decreto sumas adicionales a la pauta salarial, siempre y cuando se puedan constatar desfasajes entre los aumentos al personal y los índices inflacionarios.

>>Leer más: Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

En este contexto, las rispideces quedaron de manifiesto con los incrementos que los jubilados docentes recibieron el año pasado, recién a los 60 días de otorgadas las sumas.

Antesala

Mientras que UPCN y ATE han acordado de mutuo acuerdo las cifras en las mesas paritarias de 2025 con el gobierno santafesino, Amsafé y Sadop la han rechazado por votación asamblearia al tildarlas de "insuficientes". Una de las herramientas que metió ruido desde que comenzó la gestión de Maximiliano Pullaro entre las bases de maestros y la dirigencia es la altísima adhesión al presentismo docente que la provincia recompensa con sumas adicionales al salario.

"Esta reunión es preliminar. La propuesta llegará seguramente la próxima semana o la otra. Para ello ya se está trabajando y conversando para armarla. Con la paritaria central creemos que va a haber acuerdo con la docente es difícil", dijo una fuente inobjetable del gobierno que participa en la discusión.

>>Leer más: Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El funcionario remarcó que en cada planteo del año pasado "se viene reconociendo el descalce por inflación; siempre que esa es mayor al porcentaje ya otorgado", y diferenció a sus interlocutores al indicar que "con la paritaria central se puede acordar porque siempre reconocimos la diferencia".

paritariaz.jpg

El mismo miembro del Ejecutivo santafesino reivindicó el presentismo docente al manifestar que "da confianza y previsibilidad, aunque no resuelva el problema del ingreso de los asalariados", al lamentarse que todos los números de suba salarial supletoria a los docentes fueron por decreto, "en función de lo que se acordó en la paritaria del resto de los empleados públicos".

Qué dicen los gremios docentes

En la previa al primer encuentro del año, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso recordó que "desde diciembre 2023 a enero 2026, los maestros y maestras perdimos 33 por ciento de nuestro salario", al exigir la aplicación de la cláusula gatillo y que no haya "ningún salario por debajo de la línea de pobreza", el rechazo a la ley de emergencia previsional, el pago "al día" de los aumentos a jubilados y pensionados docentes (en vez de 60 días), la regularización de concursos y traslados del personal docente, la derogación del presentismo y la eliminación del "cierre unilateral" de la paritaria.

paritaria7

Desde Sadop, su responsable en Rosario, Martín Lucero, indicó que "pediremos la cláusula gatillo y la recomposición del 8 por ciento del año pasado que quedamos desfasados. Si harán una oferta, el piso en 2026 debería ser del 11% para el primer semestre. Y lo perdido en materia salarial durante la gestión Pullaro es de un 35%. De modo que pediremos recuperar lo del año pasado, y si no quieren el gatillo, recalcular lo que arrojó un 2% mensual por los meses que dure la propuesta".

El espejo con la policía

Los profesores pondrán su mirada en los recientes aumentos otorgados por la provincia al personal policial, luego de una serie de escaramuzas, medidas de protesta y el suicido de un agente. "No tenemos problemas, está muy bien. Pero debe ser un Estado prosantafesino y no solo un Estado propolicía. Un agente de patrullero cobra 1,5 millones contra un docente en el aula que no llega al millón. Es discordante, y con una diferencia importante y debe ser una referencia para el resto de las paritarias".

Sobre el borrador de las negociaciones, Sadop tiene previsto pedir un 7% de suba, junto a la cláusula gatillo "inmediata".

Con el horizonte puesto en el próximo 2 de marzo, fecha establecida para el comienzo del año escolar, las partes transitarán febrero, en tratativas de cara a un acuerdo. En el caso de los docentes, el antecedente de 2025 deja un interrogante sobre el desenlace previo al regreso de los alumnos a las aulas pare el ciclo lectivo 2026.

Es que gran parte del año pasado, las asambleas docentes rechazaron las ofertas del gobierno santafesino, en la mayoría sin medidas de fuerza, con marchas y suspensión de clases lanzadas desde las cúpulas, pero con un alto grado de adhesión de las bases docentes al presentismo, que significó un incentivo salarial.

Noticias relacionadas
Fundada hace siete años, Craz se especializó en la venta y divulgación de la historieta nacional, fanzines y arte gráfico.

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

el tiempo en rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

Los precios en Rosario fluctuaron entre subas de 13,9% a caídas de 14,1%

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Islas de mugre en el arroyo Ludueña. 

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Lo último

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Si bien algunas facultades siguen anotando alumnos, se superaron los 30 mil inscriptos del 2025, un número sin antecedentes en la historia de la universidad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Economía

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes sin precipitaciones y otra vez con calor

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Ovación
Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Policiales
Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Crimen de Pillín: un juicio por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

La Ciudad
Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros
Política

Reforma laboral: Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros

Es una captación del sector militar: sigue la polémica por el traspaso del sable
Política

"Es una captación del sector militar": sigue la polémica por el traspaso del sable

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte