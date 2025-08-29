La Capital | Ovación | Newell's

Newell's necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Tras el golpazo en el clásico, Newell's recibe, hoy a las 19, en el Coloso al encumbrado Barracas Central, una de las sorpresas de su grupo, por la 7ª fecha del Clausura

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

29 de agosto 2025 · 06:10hs
Newells precisa salir del aturdimiento que le provocó la derrota en el clásico

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's precisa salir del aturdimiento que le provocó la derrota en el clásico, para detener rápido su caída.

Newell's necesita empezar a exhibir síntomas de reacción, antes de que sus tropiezos lo sigan hundiendo en sus propios problemas. Antes de que su pantano de dudas se siga agrandando y se termine de devorar por completo sus ambiciones. Antes de que otra puesta en escena fallida lo sitúe cada vez más lejos de sus pretensiones. Antes de que sea demasiado tarde para todo.

Por eso, el partido de esta tarde-noche (a las 19) ante Barracas Central, en el parque Independencia, por la 7ª fecha del Clausura, representa una gran oportunidad para detener su caída a tiempo y de empezar a reconciliarse con sus sueños originales.

El conjunto leproso precisa salir del manto de confusión y aturdimiento que generan las derrotas en los clásicos y exponer señales concretas y confiables de respuesta ante el estado de inmovilidad que suelen provocar socarronamente este tipo duelos tan pasionales.

Leer más: Newell's ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

Newell's debe levantar cabeza

Necesita destrabarse de los efectos indeseados de esos cimbronazos, volver a liberar su tránsito, y levantar la cabeza para seguir creyendo en un futuro posible.

No será una misión sencilla. Por el presente del rival de turno, por el árbitro designado, por el peso conspirador del traspié reciente en Arroyito y porque el estadio rojinegro seguramente será un hervidero de reclamos. Será un reto sólo para valientes que se animen a sacar fuerzas de flaquezas, que se atrevan a volver a ganarse el crédito de los hinchas, después de un tremendo cachetazo que lo obligó a retroceder muchos casilleros en su recorrido en este segundo semestre competitivo.

Newell’s marcha en el puesto 12º en la zona A, con 6 unidades, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas. Ganó en el arranque del torneo y parece que luego perdió la fórmula de las grandes cosechas en el campeonato.

Igual, queda evidenciado que está a tiempo de todo, ya que Argentinos Juniors, el último que está clasificando a las instancias finales del torneo, se ubica 8º con 8 puntos. Está todo al alcance todavía. Y el conjunto leproso debe ser consciente de esa situación.

Por su parte, Barracas Central, una de las gratas sorpresas del certamen, se encuentra en la 2ª posición, con 11 unidades, a uno del líder Estudiantes. Será un hueso duro de roer. Y, además, hay que tener en cuenta que suele contar con guiños favorables de los árbitros.

Leer más: Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's, con movimientos internos

Este estado de perturbación que envuelve a Newell’s también lo lleva a una situación de movimientos internos, relacionados a la formación titular que usará este viernes ante el Guapo.

Y, en ese marco agitado, por distintos motivos Fabbiani tuvo que acercarse a una plataforma de decisiones, para afrontar un cambio táctico, expulsiones, salidas y también regresos.

Es que el conjunto leproso no podrá utilizar al experimentado zaguero Luciano Lollo, debido a que recibió la tarjeta roja en los últimos minutos en el clásico y no podrá ser de la partida.

Teniendo en cuenta esa ausencia, todo indica que el Ogro se inclinaría por una modificación en el esquema táctico y se volcaría por usar un 4-4-2, con un doble nueve en el ataque.

Dentro de esas determinaciones que tuvo que implementar el DT rojinegro también tuvo que analizar la inminente partida del lateral izquierdo Ángelo Martino, quien tiene todo ya acordado por ir a jugar al CSKA de Bulgaria. En esa posición, lo más probable es que apueste por Alejo Tabares, aunque hay otras alternativas más lejanas como Luca Sosa y Martín Luciano.

Otro foco de evaluación interna en Newell’s se apoyó en los últimos días en el centro de la cancha. Allí, el entrenador estuvo pensando en las últimas horas si le otorga la continuidad al volante uruguayo Martín Fernández o si permite el retorno de Luca Regiardo, quien ya cumplió las fechas por la expulsión que sufrió ante Central Córdoba. Esa fue una duda que atravesó toda la semana leprosa.

Leer más: Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Newell's iría con doble nueve

En tanto, arriba, según lo trascendido desde el predio Bella Vista, la Lepra se pararía en este compromiso con dos 9, juntando a Carlos González con Darío Benedetto.

El Pipa llegó a debutar oficialmente con la camiseta rojinegra y a jugar algunos minutos en el final en el choque ante Central en Arroyito y ante Barracas podría llegar a tener una nueva prueba de carácter, por primera vez desde el comienzo de un cotejo.

De esa manera, el equipo leproso saltará al campo de juego del Coloso con muchas urgencias. Necesita que este duelo contra uno de los animadores del grupo le sirva de tratamiento revitalizador, precisa empezar a cicatrizar rápido heridas para que la sangre no llegue al río y que su crisis no se transforme en un caso irreversible.

Probables formaciones

Newell's

J. Espínola; A. Montero, F. Noguera, V. Cuesta, y A. Tabares; L. Herrera, L. Regiardo o M. Fernández, E. Banega y G. Maroni; C. González y D. Benedetto.

DT: Cristian Fabbiani

Barracas

M. Ledesma; R. Barrios, K. Jappert, Y. Rak, N. Demartini y R. Insúa; G. Morales, D. Miloc, I. Tapia y J. Ruiz; F. Bruera

DT: Rubén Insúa

Hora y TV: 19 - TNT Sports

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Noticias relacionadas
La barra brava de Newells desplegó el polémico trapo que sacó a la luz a los referentes criminales en junio de 2023.

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

newells vs barracas central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Newell's vs Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Otro tiempo. Fabbiani le da indicaciones a Ángelo Martino. El lateral izquierdo ya arregló su desvinculación de Newells..

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

Cristian Fabbiani siempre bancó a sus jugadores desde que llegó a Newells.

Juicio a la gestión: Cristian Fabbiani y la vuelta al mundo Newell's en 180 días

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo último

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Newells necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Newell's necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

El Colegio de Escribanos lo detectó comparando el primer semestre de 2024, e igual periodo de 2025, en las operaciones de compraventa. 
Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar vuelve a paralizar su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newells: cuál será su próximo equipo

Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: cuál será su próximo equipo

La AFA reconoció a un hincha de Central como socio vitalicio distinguido

La AFA reconoció a un hincha de Central como "socio vitalicio distinguido"

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Ovación
Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

Cómo le fue a Central en los últimos años tras ganar el clásico como local

River se hizo fuerte en los penales ante Unión y se metió en cuartos de final

River se hizo fuerte en los penales ante Unión y se metió en cuartos de final

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Policiales
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

La Ciudad
Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Aplicaciones de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

La UNR entregará el título doctor honoris causa a Luis Moreno Ocampo, fiscal del Juicio a las Juntas en 1985

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas por el presupuesto
La Ciudad

Cumbre en Rosario de los rectores de universidades públicas por el presupuesto

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Narcolemia: el Concejo debatirá exigir el test a funcionarios y ediles

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Por Tomás Barrandeguy

la region

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo