Newell's necesita evidenciar gestos rápidos de reacción antes de que sea tarde para todo

Tras el golpazo en el clásico, Newell's recibe, hoy a las 19, en el Coloso al encumbrado Barracas Central, una de las sorpresas de su grupo, por la 7ª fecha del Clausura

Newell's precisa salir del aturdimiento que le provocó la derrota en el clásico, para detener rápido su caída.

Newell's necesita empezar a exhibir síntomas de reacción, antes de que sus tropiezos lo sigan hundiendo en sus propios problemas. Antes de que su pantano de dudas se siga agrandando y se termine de devorar por completo sus ambiciones. Antes de que otra puesta en escena fallida lo sitúe cada vez más lejos de sus pretensiones. Antes de que sea demasiado tarde para todo.

Por eso, el partido de esta tarde-noche (a las 19) ante Barracas Central, en el parque Independencia, por la 7ª fecha del Clausura, representa una gran oportunidad para detener su caída a tiempo y de empezar a reconciliarse con sus sueños originales.

El conjunto leproso precisa salir del manto de confusión y aturdimiento que generan las derrotas en los clásicos y exponer señales concretas y confiables de respuesta ante el estado de inmovilidad que suelen provocar socarronamente este tipo duelos tan pasionales.

Newell's debe levantar cabeza

Necesita destrabarse de los efectos indeseados de esos cimbronazos, volver a liberar su tránsito, y levantar la cabeza para seguir creyendo en un futuro posible.

No será una misión sencilla. Por el presente del rival de turno, por el árbitro designado, por el peso conspirador del traspié reciente en Arroyito y porque el estadio rojinegro seguramente será un hervidero de reclamos. Será un reto sólo para valientes que se animen a sacar fuerzas de flaquezas, que se atrevan a volver a ganarse el crédito de los hinchas, después de un tremendo cachetazo que lo obligó a retroceder muchos casilleros en su recorrido en este segundo semestre competitivo.

Newell’s marcha en el puesto 12º en la zona A, con 6 unidades, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas. Ganó en el arranque del torneo y parece que luego perdió la fórmula de las grandes cosechas en el campeonato.

Igual, queda evidenciado que está a tiempo de todo, ya que Argentinos Juniors, el último que está clasificando a las instancias finales del torneo, se ubica 8º con 8 puntos. Está todo al alcance todavía. Y el conjunto leproso debe ser consciente de esa situación.

Por su parte, Barracas Central, una de las gratas sorpresas del certamen, se encuentra en la 2ª posición, con 11 unidades, a uno del líder Estudiantes. Será un hueso duro de roer. Y, además, hay que tener en cuenta que suele contar con guiños favorables de los árbitros.

Newell's, con movimientos internos

Este estado de perturbación que envuelve a Newell’s también lo lleva a una situación de movimientos internos, relacionados a la formación titular que usará este viernes ante el Guapo.

Y, en ese marco agitado, por distintos motivos Fabbiani tuvo que acercarse a una plataforma de decisiones, para afrontar un cambio táctico, expulsiones, salidas y también regresos.

Es que el conjunto leproso no podrá utilizar al experimentado zaguero Luciano Lollo, debido a que recibió la tarjeta roja en los últimos minutos en el clásico y no podrá ser de la partida.

Teniendo en cuenta esa ausencia, todo indica que el Ogro se inclinaría por una modificación en el esquema táctico y se volcaría por usar un 4-4-2, con un doble nueve en el ataque.

Dentro de esas determinaciones que tuvo que implementar el DT rojinegro también tuvo que analizar la inminente partida del lateral izquierdo Ángelo Martino, quien tiene todo ya acordado por ir a jugar al CSKA de Bulgaria. En esa posición, lo más probable es que apueste por Alejo Tabares, aunque hay otras alternativas más lejanas como Luca Sosa y Martín Luciano.

Otro foco de evaluación interna en Newell’s se apoyó en los últimos días en el centro de la cancha. Allí, el entrenador estuvo pensando en las últimas horas si le otorga la continuidad al volante uruguayo Martín Fernández o si permite el retorno de Luca Regiardo, quien ya cumplió las fechas por la expulsión que sufrió ante Central Córdoba. Esa fue una duda que atravesó toda la semana leprosa.

Newell's iría con doble nueve

En tanto, arriba, según lo trascendido desde el predio Bella Vista, la Lepra se pararía en este compromiso con dos 9, juntando a Carlos González con Darío Benedetto.

El Pipa llegó a debutar oficialmente con la camiseta rojinegra y a jugar algunos minutos en el final en el choque ante Central en Arroyito y ante Barracas podría llegar a tener una nueva prueba de carácter, por primera vez desde el comienzo de un cotejo.

De esa manera, el equipo leproso saltará al campo de juego del Coloso con muchas urgencias. Necesita que este duelo contra uno de los animadores del grupo le sirva de tratamiento revitalizador, precisa empezar a cicatrizar rápido heridas para que la sangre no llegue al río y que su crisis no se transforme en un caso irreversible.

Probables formaciones

Newell's

J. Espínola; A. Montero, F. Noguera, V. Cuesta, y A. Tabares; L. Herrera, L. Regiardo o M. Fernández, E. Banega y G. Maroni; C. González y D. Benedetto.

DT: Cristian Fabbiani

Barracas

M. Ledesma; R. Barrios, K. Jappert, Y. Rak, N. Demartini y R. Insúa; G. Morales, D. Miloc, I. Tapia y J. Ruiz; F. Bruera

DT: Rubén Insúa

Hora y TV: 19 - TNT Sports

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Hernán Mastrángelo