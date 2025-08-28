Newell's ya vende las entradas para el partido contra Barracas en el Coloso

El club dio a conocer las modalidades para adquirirlas digitalmente o de forma presencial en el estadio

Las entradas para ver a Newell's contra Barracas en el Coloso ya están a la venta.

Newell's se enfrentará este viernes a Barracas Central en el Coloso del Parque y buscará una victoria que le permita dejar atrás la derrota en el clásico y mejorar su cosecha en el torneo Clausura. El partido corresponde a la séptima fecha del certamen.

Para el equipo de Cristian Fabbiani es un partido clave en la búsqueda de mejorar su producción futbolística y no alejarse de la pelea por llegar a los playoffs del torneo Clausura. En el Apertura el equipo no se clasificó y en el nuevo campeonato no le va mucho mejor.

El club informó este jueves que las entradas para ver el partido de los rojinegros ante Barracas ya están a la venta en una plataforma digital y que desde las 12 del viernes también se podrán conseguir en forma presencial en el estadio.

La venta online se realiza a través de la plataforma newellspass.com y allí las entradas ya están disponibles.

La venta presencial se realizará en el Coloso desde el mediodía del viernes en las boleterías de la puerta 6 del estadio.

El club también informó que los socios podrán asistir con la cuota de agosto paga. Quienes necesiten regularizar su situación podrán hacerlo de manera virtual en la plataforma newellspass.com o en las oficinas de atención al socio ubicadas en las sedes del Parque y Malvinas, entre las 9 y las 18.30.

Los precios van desde los 29 mil a los 84 mil pesos, según el sector y la condición de socio o no socio del club del Parque.