Ángelo Martino llegó a un acuerdo y se irá de Newell's: ¿cual será su próximo equipo?

:Tras dos años y medio vistiendo la camiseta de Newell's , y después de varios mercados de pases donde estuvo cerca de emigrar, parece que esta vez Á ngelo Martino dejará la Lepra en esta ventana de invierno. El lateral izquierdo se sumará al CSKA Sofía de Bulgaria y firmará contrato por tres años.

Martino, llegó al Parque Independencia en febrero de 2023 y firmó contrato hasta diciembre de 2025 luego de que la Lepra adquiera los derechos federativos y el 100% de los derechos económicos. Tras ese acuerdo, se extendió el vínculo hasta diciembre de 2026.

Claro que este nuevo acuerdo tenía una particularidad: si algún equipo o el propio Martino ponía 200 mil dólares, en diciembre el jugador podía irse con el pase en su poder. Esto obligó también a la dirigencia Leprosa a apurar la negociación ya que el futbolista también presionaba con la salida en este mercado de pases. Por esta negociación, la Lepra percibirá 400 mil dólares.

La Lepra pagó 1.5 millones de dólares por el carrilero por izquierda y defendió en 82 encuentros la camiseta Rojinegra. Este año, comenzó apartado por Mariano Soso, pero con la llegada de Cristian Fabbiani cambió absolutamente su presente ya que lo devolvió a la actividad y lo transformó en una pieza clave para todo su ciclo.

Estará en el entrenador Leproso elegir a su reemplazante para el encuentro ante Barracas Central. Los candidatos son Alejo Tabares, quien jugó ya varios encuentros, Luca Sosa, con características más defensivas, y más atrás aparecen Martin Luciano y Brian Calderara, quienes regresaron al plantel tras ser apartados por el Ogro al principio del campeonato.

Más allá que ante la venta se abre un cupo para poder traer otro jugador, desde Newell's indican que, por el momento, no está pensando buscar un reemplazante a pesar que, en algún momento, se pensó en Alan Ruiz. El ex Colón y Sporting Lisboa estaba con el pase en su poder, pero finalmente le bajaron el pulgar.