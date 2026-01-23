Newell's tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newell's lleva tres triunfos consecutivos visitando a Talleres en el Mario Kempes y quiere continuar con esa racha.

Francisco González anotó uno de los goles de Newell's en el triunfo en Córdoba en 2024.

Uno de los aliados que tuvo Newell’s en sus discretas campañas de los últimos años fue enfrentar a Talleres en el Mario Kempes ya que se impuso en los últimos tres partidos que jugaron en Córdoba. Una racha muy positiva ya que es un reducto muy dificil para jugar.

El 28 de febrero de 2022, en la carta fecha de la Copa Liga Profesional de ese año, el equipo de Javier Sanguinetti ganó 2 a 1 con tantos de Nicolás Castro y Cristian Lema, de penal. Los rojinegros formaron con: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta (66’ Gustavo Velázquez) y Martín Luciano; Pablo Pérez (66’ Marcos Portillo), Julián Fernández y Nicolás Castro (71’ Guillermo Balzi); Juan Garro (71’ Ramiro Sordo), Juan Manuel García (71’ Djorkaeff Reasco) y Francisco González.

Luego, el 14 de junio de 2022, otra vez con Sanguinetti como entrenador, los rojinegros ganaron 1 a 0 a Talleres en el Kempes con gol de Ramiro Sordo, en el marco del capítulo tres de la Liga Profesional 2022.

Salió a la cancha con: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Martín Luciano; Marcos Portillo (65’ Juan Sebastián Sforza), Julián Fernández y Guillermo Balzi (65’ Nicolás Castro); Ramiro Sordo (89’ Luciano Cingolani), Juan Manuel García (72’ Genaro Rossi) y Francisco González (89’ Marco Campagnaro).

El último antecedente entre Newell's y Talleres en Córdoba

Finalmente, el 15 de diciembre de 2024, en la última jornada de la Liga Profesional, la Lepra venció de visitante 3 a 1 a los cordobeses como visitante con festejos de Francisco González, Agustín Juárez y Juan Manuel García.

El elenco de Mariano Soso formó con Josué Reinatti; Augusto Schott (65’ Lucas Mihovilcevich), Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Leonel Vangioni; Fernando Cardozo (46’ Juan Ignacio Méndez), Luca Regiardo, Matko Miljevic y Mateo Silvetti (81’ Agustín Juárez); Juan Ignacio Ramírez (60’ Juan Manuel García).