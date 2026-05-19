Alejo Montero en plena recuperación de su lesión: "Extraño muchísimo jugar en el Coloso"

El lateral derecho de Newell's trabaja a contrarreloj para volver a estar cuanto antes a disposición de Frank Kudelka para el próximo torneo de la Liga

Alejo Montero se lesionó en un entrenamiento y tras estar parado un largo tiempo piensa en el regreso para el próximo torneo y jugar en el Coloso.

Si hay un futbolista que lamentablemente comenzó con el pie izquierdo este 2026 es Alejo Montero. El lateral derecho de Newell's tuvo un esguince de rodilla izquierda durante un entrenamiento y poco tiempo después se confirmó una lesión de gravedad, ya que tras los estudios por imágenes que se le realizaron se constató que el lateral por derecha había sufrido la rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Y ahora espera con ansias volver al ruedo y en el Coloso.

"La lesión fue en uno de los primeros ejercicios con la dupla Orsi-Gómez, en un trabajo de posesión donde anticipo, pero la pelota queda media trabada, ahí piso con la izquierda y siento que se me va la rodilla", contó compungido Alejo recordando el instante preciso cuando sufrió la lesión.

El ex-Agropecuario relató en detalles las sensaciones después de la confirmación de la rotura de ligamentos: "Sentí un dolor muy grande, ya que desde el primer momento entendí que era una lesión grave. Nosotros estamos en constante peligro con este tipo de lesiones. Es algo que puede suceder".

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A pesar de no poder estar a disposición, el defensor vivió la cercanía de los buenos y malos momentos del equipo en la Liga. "El equipo, como todos sabemos, tuvo un arranque muy difícil y duro, pero con la llegada de Frank Kudelka lo pudimos revertir y terminó siendo una despedida de torneo muy buena. Sabemos que el campeonato que viene continuaremos por el mismo camino del final", explicó en charla con Ovación.

Quinto mes de recuperación

Mientras la mayoría de sus compañeros está de vacaciones, Alejo sigue trabajando para volver a estar cuanto antes en carrera. "Estoy cursando el quinto mes del post operatorio, estoy respondiendo muy bien a los distintos cambios de estimulaciones", afirmó.

Y se ilusiona con la vuelta poniendo un tiempo estimado para estar de nuevo vistiendo la Rojinegra: "Venimos muy bien con el trabajo. La idea es volver en septiembre seguramente, no tengo fecha exacta pero probablemente en ese mes".

"Me costó, pero me gané un lugar"

"Tuve la oportunidad de jugar mucho el año pasado, me gané un lugar. Obviamente es algo que me costó muchísimo, un sacrificio enorme. Es algo hermoso jugar en este club, la gente es una locura, tengo sólo palabras de agradecimiento. Extraño muchísimo jugar en el Coloso", recordó con ansias de un pronto regreso.

Más allá que la lesión no le permite tener por el momento una fluidez con Frank Kudelka, el lateral eligió el trabajo del entrenador desde su llegada. "No tengo mucho contacto en campo por el momento, pero sí la otra parte, las charlas por ejemplo. Es un técnico muy trabajador, habla mucho y fue clave en la parte anímica. Hizo sentir al equipo que es competitivo, que volvamos a confiar en nosotros mismo y saber que le podemos ganar a cualquiera como lo demostramos en las últimas fechas. Eso somos como equipo", aseveró.

La puja por el puesto en Newell's

En momentos complicados como el que le tocó vivir a Alejo, es bueno el apoyo de sus compañeros de posición como Armando Méndez y Martín Ortega: "Me llevó muy bien con ellos más allá de la competencia por la posición y mi situación en particular. Le deseo lo mejor a cualquiera de los dos que le toque ser titular. Tenemos una grandísima relación entre los tres".

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"Quiero volver a entrenar con el grupo, sentirme bien, estar lo antes posible a disposición aunque no sea una decisión mía. Deseo estar para cuando el técnico y el grupo me necesiten, y estar preparado para esa ocasión. Uno siempre quiere terminar jugando, pero hoy deseo solo estar a disposición y cuando me toque, dar el máximo y aprovechar la oportunidad", se ilusionó Montero en el cierre de la charla con este diario soñando en una vuelta que está cada vez más cerca.