Canteras de América: Newell's se metió en la Copa de Oro y será uno de los que definirá el cetro

Newell's venció 2 a 0 a Orense y sacó el anhelado pasaje a semifinales en el importante torneo internacional sub-17 que se juega en el Centro Griffa

Newell's le ganó 2 a 0 a Orense y se ilusiona dentro de este exigente certamen sub-17.

Newell's hizo lo suyo, y luego el resto de los resultados le permitieron que el equipo conducido por Ariel Pepi Zapata clasifique a la instancia de semifinales del Canteras de América , un importante certamen internacional sub-17, que se está disputando en el predio de Bella Vista.

Con ese marcador, el conjunto leproso se tendrá que cruzar este jueves, a las 15.30, ante la selección de Venezuela , en el Centro Griffa.

Este martes, Newell's le ganó 2 a 0 a Orense con goles en el segundo tiempo, a través de Máximo Contreras, a los 27', y Máximo Montes, los 34 '. De esa manera, quedó 2º en el grupo A, con 6 puntos, producto de 2 triunfos y 1 derrota en la etapa de grupos, y quedó ubicado detrás de la selección de Venezuela.

En esta oportunidad, la Lepra formó inicialmente con Bancalari; A. Perisset, Bonifasi, Canteros y Vella; N. Perisset, López y Contreras, Olmedo, Romero y De Girolami.

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Newell's, por el Oro

En este marco de expectativas, este jueves se desarrollarán las semifinales en cada una de las Copas.Por la Copa de Oro, a las 15.30 en la cancha 1, Newell's se medirá con Venezuela, y a la misma hora, en la cancha 2, jugarán Peñarol y la selección de México.

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En tanto, por la Copa de Plata se enfrentarán, en la cancha 1 a las 12, Gremio y la selección de Paraguay, y en la cancha 3 a las 15.30, Gimnasia de La Plata con Panamá.

Por su parte, por la Copa de Bronce, se cruzarán en la cancha 2 a las 12, Orense y Alianza Lima, y en la cancha 3 a las 12, Barcelona de Ecuador y Montevideo City Torque.