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El sorpresivo destino del ex-Newell's que dejó su club natal y va por un nuevo desafío

Lionel Vangioni, quien cumplió 39 años y estaba jugando en Riberas del Paraná, fue anunciado como flamante refuerzo de San Rafael de Mendoza para disputar el torneo Regional Federal

Luis Castro

Por Luis Castro

19 de mayo 2026 · 09:05hs
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Lionel Vangioni regresó a Newells en 2022. Ahora

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Lionel Vangioni regresó a Newell's en 2022. Ahora, con 39 años, jugará en Mendoza.

Una vez más el nombre de Lionel Vangioni sacudió el mundo del fútbol. Hace un puñado de meses movió el mercado con su llegada al club de sus amores en Villa Constitución y ahora con la confirmación de ser el nuevo refuerzo de Huracán San Rafael, que apunta a conseguir el ascenso al torneo Regional Federal Amateur. “Jerarquía, experiencia y una carrera llena de historia”, reflejó en sus redes sociales la entidad tras cerrar la contratación de un nombre que impactó y sorprendió a todos en tierras mendocinas y repercutió en el ambiente futbolístico.

El Piri, quien a comienzos de mayo cumplió 39 años, había regresado en los primeros días de febrero a su Villa Constitución natal con el fin de ponerse la camiseta de Riberas del Paraná y disputar la Liga Regional del Sud. Su incorporación despertó una atención importante en la zona por tratarse de un futbolista con amplia trayectoria y campeón internacional. Y lució la albirroja hasta hace pocos días.

Su camino de éxitos en el fútbol se inició en Newell's y luego pasó por River con la conquista de Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, además de la Recopa Sudamericana y la Copa Suruga Bank.

Salto hacia Europa

Todos esos éxitos y alto rendimiento le permitieron pegar el salto a Europa y llegar a Milan (Italia), donde se consagró campeón de la Supercopa en 2016 más allá de que no tuvo el rodaje esperado. Luego pasó por Monterrey (México), Libertad (Paraguay) y regresó a Newell's entre 2022 y 2024 para después cerrar su tránsito en Quilmes.

>>Leer más: Villa Constitución: Leonel Vangioni tendrá su homenaje en la ciudad que lo vio nacer como deportista

Fue en ese momento cuando decidió recorrer el último tramo futbolístico en el club de su ciudad, Riberas, pero a tres meses de cumplir su deseo le surgió la chance y el desafío de buscar el ascenso con una entidad mendocina cuya camiseta tiene los colores de Boca.

Huracán de San Rafael -que el año pasado cumplió 100 años de vida- participa en la Liga Sanrafaelina de Fútbol y en el torneo Regional Federal Amateur, además de disputar la Copa Vendimia a nivel regional. Y ahora con la contratación del Piri intentará lograr el ascenso con el fin de ir por el torneo Federal A.

>>Leer más: Quién es el barbero y el ex-Newell's que jugarán con Vangioni en Villa Constitución

Un jugador de "jerarquía"

"Jerarquía, experiencia y una carrera llena de historia. Leonel Vangioni ya es parte del Globo. Campeón en Argentina y Europa, dueño de una trayectoria marcada por la entrega, el carácter y la mentalidad ganadora. Hoy toda esa experiencia llega a Pueblo Diamante para defender nuestros colores. Bienvenido Piri", publicó la entidad mendocina confirmando la llegada del experimentado defensor.

>>Leer más: El brasileño que llegó a Newell's, fue dirigido por Zamora y su paso fue invisible

El Globo o Azul y Oro de Mendoza tiene cerrado a Vangioni, pero también está a punto de sumar otro jugador de amplia experiencia y trayectoria como Andrés Chávez (35 años), delantero con pasado en Banfield, Boca, Huracán, San Pablo, Coquimbo, entre otros tantos clubes del exterior, y que actualmente estaba en Almagro. Con estos nombres rimbombantes el objetivo de la entidad es claro y busca obtener una plaza en el Federal A.

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