Dibu Martínez llega al Mundial con una copa: Aston Villa, campeón de la Liga Europa de la Uefa

Aston Villa ganó la final de la Liga Europa de la Uefa con un golazo de otro marplatense, Emiliano Buendía

Emiliano "Dibu" Martínez jugó siete finales en su carrera, y las ganó todas. Esta vez fue el turno de levantar la copa de la Liga Europa de la Uefa con el Aston Villa, con el que goleó 3 a 0 a Friburgo en la final en Estambul y también significó el festejo de otro marplatense, Emiliano Buendía (que colaboró con un golazo), además de representar el quinto título del técnico español Unai Emery en la competición europea.

Con el príncipe Guillermo en la platea del estadio Tupras, celebrando como un hincha más, Aston Villa pudo quebrar la racha de 30 años sin lograr un trofeo importante. Fue el primer gran festejo del Villa desde 1996, cuando ganó la Copa de la Liga inglesa, y su primer título continental desde que levantó la Copa de Europa y luego la Supercopa en 1982.

Dos golazos en la primera mitad, de Youri Tielemans y Buendía, llevaron al Villa al descanso ganando 2 a 0. Morgan Rogers sumó el tercero en el complemento ante un Friburgo que jugaba su primera final europea.

EMILIANO BUENDÍA, ¿CÓMO VAS A HACER ESE GOLAZO EN UNA FINAL? Por favor. No tengo palabras. Qué temporada del argentino. Mundial. pic.twitter.com/fSTMgmHti9

“Con este entrenador al mando todo es posible”, dijo John McGinn tras la lluvia de papelitos de colores. “Esta noche todo lo que hemos construido simplemente se unió, y el orgullo que sentí con el 3 a 0 a 10 minutos del final, pensando que somos campeones de Europa, fue algo que ni siquiera puedo describir. Es la noche de más orgullo de mi carrera hasta ahora”.

"A Unai Emery lo quiero muchísimo, es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos", afirmó Dibu Martínez después llevar en andas al DT y mostrar a los hinchas los cinco dedos de su mano, en referencia a la cantidad de títulos de Emery en la Liga Europa de la Uefa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/demarkesports/status/2057217455806636075&partner=&hide_thread=false Emiliano Martinez’in, hocas Unai Emery’yi omzuna ald anlar.pic.twitter.com/BtwOsitrjb — De Marke Sports (@demarkesports) May 20, 2026

Con este título, Dibu suma siete finales ganadas sobre siete jugadas: FA Cup 2020 y Community Shield 2020 con Arsenal; Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024 con la selección argentina; y ahora la Liga Europa de la Uefa con Aston Villa.