Central volvió a perder en reserva y complicó sus chances de cara a la clasificación

El Canalla cayó como local por 2 a 1 frente a Argentinos Juniors. Es la segunda derrota de manera consecutiva del equipo de Pobersnik

Central tuvo un mal paso frente a Argentinos Juniors y lo pagó con una derrota.

Nueva derrota de Central . Fue 2 a 1 ante Argentinos Juniors en Arroyo Seco , en el marco de la fecha 14 del torneo Apertura Proyección . La nueva caída, segunda consecutiva tras la sufrida la fecha pasada en la visita a Aldosivi en Mar del Plata, complicó las aspiraciones del auriazul por ser uno de los cuatro equipos del grupo A que participará en la definición del campeonato. En pos de ese objetivo, ahora el canalla está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos posible de los 12 que restan por disputarse.

En cuanto al trámite del partido, el primer tiempo casi no tuvo emociones. Ninguno de los dos consiguió imponer condiciones. Imprecisos en el manejo y distribución del balón, ni Central ni Argentinos lograron someter ni lastimar al otro.

En esa intrascendencia, fue el visitante el que logró sacar provecho. Y fue a partir de un error ajeno. A los 27' Benjamin Rey salió de contra y, sin opción de pase, decidió ejecutar un remate desde unos 25 metros de distancia al arco auriazul. El disparo, aunque débil e imperfecto, se le escabulló inesperadamente al arquero Sosa entre las piernas.

En ventaja, los de La Paternal tuvieron una chance clara para aumentar el marcador. Fue a los 35', en otra contra encabezada por Rey que habilitó a Jeremías Corrreale, quien se perdió el segundo gol entrando por el segundo palo, con un remate que se fue apenas desviado.

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Reserva2 Central sumó su segunda derrota consecutiva. Venía de perder en Mar del Plata frente a Aldosivi.

La única concreta de Central en el primer tiempo fue recién a los 43 minutos y llegó antes por una acción individual que por una jugada colectiva. Marcelo Cabrera recibió sobre la izquierda del ataque auriazul y encaró hacia el medio, cuando tuvo espacio sacó un derechazo cruzado que rozó el travesaño.

En el complemento, Central se adelantó en el terreno en la búsqueda del empate, pero tuvo pocas ideas. Le faltó claridad y profunidad. Y sobre los 30', ante la impotencia ofensiva de Central, en una acción aislada, Lucas Ramos le cometió falta a Fernández dentro del área y el juez cobró penal. El encargado de ejecutarlo fue Gastón Bouhier, quien con un remate preciso marcó el 2 a 0 para los de La Paternal.

A Central le faltó juego

A los 34', a la salida de un córner corto ejecutado desde la izquierda, descontó Antúnez. Y lo hizo a poco de haber ingresado, con un disparo cruzado que se metió en el segundo palo. Pero a Central le faltó juego para arrinconar a Argentinos en el último tramo del encuentro, y se quedó con las manos vacías.

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A falta de cuatro fechas para cerrar la etapa de clasificación, Central debe enfrentar a mayoría de rivales directos en la pelea por meterse entre los cuatro equipos de la zona que jugarán los playoffs. La semana próxima será la visita a Sarmiento, en la jornada 15. Luego los de Pobersnik se medirán ante Racing en Arroyo Seco, frente a River en Ezeiza, y cerrarán la etapa clasificatoria recibiendo a Vélez, cómodo líder del grupo A y con boleto prácticamente asegurado para cuartos de final.

Así lo formó Pobersnik

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik ante Argentinos Juniors fueron: Leonardo Sosa; Elías Verón (86' Facundo Piozzi), Luca Raffin, Felipe Carnicero y Asael Oviedo; Lucas Ramos (76' Leonel Antúnez), Kevin Gutiérrez y Santiago Segovia (53' Paulo Bustos); Marcelo Cabrera (76' Tomás Salteño), Lisandro Duarte y Thiago Ponce (53' Ignacio Moreno).

En el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Hernán López, Álvaro Güich, Marco Vicente, Lautaro Fernández, Joaquín Espina y Juan Ignacio Guzmán.